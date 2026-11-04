Finlandia: Posiva ottiene licenza deposito nucleare Eurajoki

Posiva riceve l'autorizzazione governativa per gestire il deposito di scorie nucleari a Eurajoki fino al 2070, segnando un passo cruciale per lo stoccaggio definitivo.

Il governo finlandese ha concesso a Posiva la licenza ufficiale per gestire l'impianto di incapsulamento nel comune di Eurajoki fino alla fine del 2070. Questa decisione, datata 22 ottobre 2026, rappresenta un momento storico per la gestione delle scorie radioattive nel Paese baltico.

La struttura del deposito e la tecnologia

Il sito sorge su un'isola nella costa del Golfo di Botnia, collegata alla terraferma tramite un ponte che attraversa una zona paludosa. La vicinanza è fondamentale, poiché il reattore nucleare più potente d'Europa si trova a pochi chilometri da questa località strategica per lo stoccaggio definitivo.

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La tecnologia adottata segue un principio a strati simile a quello di una matrioska. Il combustibile esaurito viene sigillato in contenitori con un'anima in ghisa per la resistenza meccanica e un guscio di rame spesso cinque centimetri per la protezione dalla corrosione.

Ogni contenitore viene calato in un foro verticale scavato nel basamento roccioso a circa 430 metri di profondità. L'argilla bentonitica cironda il contenitore, gonfiandosi a contatto con l'acqua per chiudere ogni spazio vuoto, mentre le gallerie vengono riempite con argilla espandibile.

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La gestione del combustibile e i tempi

Posiva coprirà la gestione di fino a 6.500 tonnellate di uranio derivante dai cinque reattori delle centrali di Olkiluoto e Loviisa. Il materiale verrà ripartito in circa 3.300 contenitori, collocati a un ritmo massimo di 60 unità all'anno per ottimizzare i processi operativi.

Il Ceo Ilkka Poikolainen ha dichiarato che l'obiettivo è interrompere la catena di stoccaggio temporaneo. Attualmente, il combustibile rimane in parcheggi temporanei come quelli ad acqua di Olkiluoto e Loviisa, una soluzione che richiede sorveglianza continua e viene passata di generazione in generazione.

Dopo il riempimento completo dell'impianto, la responsabilità del combustibile passerà interamente allo Stato finlandese. A pieno regime, l'infrastruttura comprenderà circa 100 gallerie di deposito per un'estensione totale di circa 35 chilometri nel sottosuolo.

Sicurezza e supervisione regolatoria

L'autorità finlandese per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, Stuk, ha valutato la sicurezza per un periodo che va da almeno 100mila anni fino a un milione di anni. Stuk ha dedicato oltre 250 anni uomo di lavoro al progetto da quando gli esperti esterni hanno iniziato la supervisione nel 2000.

Il direttore generale Petteri Tiippana ha confermato che i requisiti di sicurezza per concedere l'autorizzazione all'esercizio sono soddisfatti pienamente. La licenza non equivale tuttavia a un via libera immediato all'operazione, poiché restano da completare la messa in servizio e le ispezioni legali.

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Prima dell'avvio, Stuk condurrà l'ispezione prevista dalla sezione 20 della legge finlandese sull'energia nucleare. Posiva doveva presentare un aggiornamento del caso di sicurezza di lungo periodo, insieme a una valutazione periodica entro dieci anni dalla concessione della licenza.

Le controversie scientifiche e i ritardi

Il percorso approvativo ha subito numerosi ritardi dovuti a lacune nella documentazione e a modifiche tecniche introdotte dall'azienda. La domanda iniziale era stata presentata il 30 dicembre 2021, con scadenza originaria per il parere finale alla fine del 2023.

Una delle modifiche chiave ha riguardato la sostituzione dell'argilla prevista nel progetto originale con un altro materiale, i cui effetti sulla sicurezza di lungo periodo dovevano essere ulteriormente verificati. Questi aggiornamenti hanno spinto la scadenza del ministero degli Affari economici e dell'Occupazione fino alla metà del 2026.

Il dibattito scientifico più noto riguarda la stabilità del rame in acqua priva di ossigeno. Gunnar Hultquist e un gruppo del Politecnico di Stoccolma sostengono che l'acqua corroda il metallo liberando idrogeno, come riportato in studi del 2007 e del 2015.

Tuttavia, ricerche precedenti avevano misurato velocità di corrosione almeno cinque volte inferiori rispetto alle preoccupazioni recenti. Posiva prevede che dopo 100mila anni la radioattività tornerà a livelli confrontabili con quelli del minerale di uranio di origine.