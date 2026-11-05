Finnish Dinner Date: concorso per single con soggiorno a Helsinki nel 2027

La Finlandia lancia un concorso turistico per single vincitori di un viaggio a metà febbraio 2027. Scopri come partecipare con il video su Instagram o TikTok.

La Finlandia ha lanciato una nuova iniziativa di promozione turistica che combina viaggi e incontro tra persone, con un concorso aperto a tutti i single che vincitori riceveranno un soggiorno di quattro giorni a metà febbraio 2027. L'evento, organizzato da Visit Finland, prevede l'ospitalità di sedici viaggiatori soli provenienti da diverse parti del mondo, destinati a trascorrere il periodo invernale nel paese scandinavo.

Origine del progetto e selezione dei vincitori

Il meccanismo di selezione prevede una procedura in due fasi per i candidati. I partecipanti devono registrare un breve video in cui rispondono alla domanda Cosa cucineresti per un primo appuntamento a cena e perché. Il contenuto va pubblicato su Instagram, TikTok o YouTube con l'hashtag ufficiale #FinnishDinnerDate menzionando i canali istituzionali di Visit Finland. Chi preferisce la riservatezza può impostare il video come non in elenco su YouTube. Solo i maggiorenni possono accedere alla selezione.

Also read Casa, nel 2027 resta la detrazione al 50%: tutte le novità della manovra

Struttura del viaggio e ospitalità regionale

I sedici vincitori verranno divisi in due gruppi distinti da otto persone ciascuno. Le due comitive visiteranno regioni diverse, inclusa la suggestiva area dei laghi e la capitale Helsinki. Nessun partecipante saprà a quale destinazione sarà assegnato fino al momento della conferma ufficiale del viaggio. Questa struttura mira a garantire esperienze diversificate e ad aumentare le interazioni tra i visitatori internazionali e la popolazione locale.

Advertisement

Esperienze gastronomiche con chef Henry Tikkanen

Gli incontri saranno accompagnati da due menu degustazione curati da cuochi esperti della scena culinaria finlandese. A Helsinki, le selezioni sono affidate allo chef Henry Tikkanen. I piatti proposti valorizzano i prodotti del territorio locale, tra cui pesci d'acqua dolce, bacche selvatiche e materie prime di stagione. L'obiettivo è far conoscere ai viaggiatori le tradizioni culinarie nordiche attraverso un'esperienza sensoriale condivisa.

Contesto sociale e trend dei cestini per single

L'iniziativa riprende un trend virale nato nei supermercati finlandesi, dove i cestini colorati segnalano lo stato civile e facilitano l'approccio. L'abitudine di usare cestini riservati ai single ha reso più immediato lo scambio di battute tra sconosciuti. Questa pratica riflette una società che ha adottato riforme sociali recenti, come la riorganizzazione dei congedi parentali del 2022. L'obiettivo è migliorare l'accoglienza internazionale in modo leggero e naturale.