Finti allarmi bomba a oltre diecimila scuole italiane: indagini tra teorie del complotto

Falsi allarmi bomba via email a oltre diecimila scuole in Italia: la polizia postale indaga sul mittente Andropov, tra ipotesi di guerra ibrida ed emulazione.

Falsi allarmi bomba sono stati recapitati via email a oltre diecimila scuole in tutta Italia. Mentre la polizia postale e l'intelligence lavorano per seguire le tracce lasciate dal mittente Mikhail Andropov, presentatosi come appartenente al Misoginistan, iniziano a diffondersi teorie del complotto sui possibili moventi di questa inedita campagna di paura.

Il mittente, che si firma con un nome grottesco, ha inviato i messaggi da due account hackerati, uno a Taiwan e uno nelle Filippine. Gli investigatori cercano di ricostruire eventuali legami con Stati stranieri, ma l'impronta di un'eventuale regia resta tutta da verificare.

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Le ipotesi di guerra ibrida e strategia della tensione

Il contesto in cui si inseriscono le minacce è quello della guerra in Ucraina, delle tensioni con la Russia e del piano di riarmo europeo. Su questo sfondo si sono affermate due letture opposte, entrambe ancora prive di prove.

Una parte del dibattito parla di forme innovative di guerra ibrida condotte dalla Russia, anche se il coinvolgimento del Cremlino non è stato accertato. Un'altra parte vede invece i segni di una nuova strategia della tensione, ispirata ai depistaggi di Stato degli anni di piombo, con l'obiettivo di spaventare la popolazione.

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Tra i sostenitori della seconda tesi c'è Cesare Sacchetti, una delle figure più attive della controinformazione online. Il sindacato Usb Scuola denuncia una tattica terroristica messa in atto in concomitanza con le stagioni di mobilitazione.

Anche il movimento Agorà, guidato dal professore universitario Angelo D'Orsi, legge l'episodio in questa chiave e invita a una reazione di piazza. Secondo questa lettura, la campagna della paura servirebbe al potere per giustificare il riarmo, un controllo poliziesco della società e la repressione del dissenso.

Perché le teorie cospirative non reggono

Le spiegazioni complottiste reggono poco se si confrontano le competenze tecniche richieste dagli attacchi. Gli allarmi bomba via email sono un'operazione piuttosto basica, mentre la manomissione da remoto dei frigoriferi, avvenuta nelle stesse settimane, richiede competenze informatiche molto più sofisticate.

Di conseguenza, gli autori dei due tipi di attacco non sarebbero gli stessi. Gli investigatori seguono proprio questa pista e non escludono che il mittente Andropov abbia semplicemente agito per emulazione, sfruttando il clima di paura già diffuso.

Con questa ricostruzione cadono sia l'ipotesi di una regia comune sia quella di un'operazione sotto falsa bandiera del governo. Il governo, di fronte alle evacuazioni improvvisate, ha mostrato debolezza e impreparazione nelle precauzioni più elementari, come l'assenza di un normale filtro antispam o di un piano nazionale di valutazione del rischio per le scuole.

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Il danno d'immagine subito dalle istituzioni è dunque superiore a qualsiasi vantaggio che un'operazione del genere avrebbe potuto portare. La domanda a chi conviene, su cui si basa ogni teoria cospirativa, si scontra con l'incapacità politica di reagire all'imprevedibile e di gestire l'opinione pubblica, lasciata sola a fronteggiare le conseguenze emotive dell'emergenza.

Precedenti internazionali e indagini complesse

Il fenomeno delle false minacce bomba non è nuovo. Macedonia del Nord, Montenegro, Bosnia e Serbia affrontano condizioni analoghe, e nel solo 2023 la polizia serba ha ricevuto almeno 380 segnalazioni di bombe a musei, tribunali, università, stazioni, aeroporti e redazioni giornalistiche, spesso inviate nascondendosi dietro una VPN.

Tra i casi precedenti, nel 2018 un adolescente inglese ha recapitato migliaia di minacce bomba, anche in arabo, a scuole del Regno Unito e degli Stati Uniti, falsificando i server del videogioco Minecraft. Nel 2017 un adolescente israelo-americano ha hackerato router e preso il controllo a distanza di computer, colpendo scuole, compagnie aeree, ospedali e centri ebraici negli Stati Uniti.

Le indagini su questi episodi sono più complicate di quelle tradizionali, perché richiedono collaborazione internazionale e il coinvolgimento delle piattaforme online per individuare i responsabili, soprattutto quando entrano in gioco strumenti di intelligenza artificiale. Il movente, in genere, è il divertimento perverso, la noia, il desiderio di distinguersi o, più semplicemente, il bisogno di saltare verifiche e interrogazioni a scuola.