Finto ordigno vicino a una scuola in via Trionfale: fermato un 22enne

La polizia ha individuato il 22enne che ha piazzato una power bank simulando una bomba vicino a una scuola romana. Accanto, due bombole di gas esilarante davanti a una primaria di Sampierdarena.

La polizia ha individuato il 22enne che nella sera precedente ha piazzato un finto ordigno a pochi passi da una scuola in via Trionfale. Il giovane è un ex studente dell'istituto e ha ammesso il gesto, attribuendolo a problematiche relazionali vissute quando frequentava la scuola.

Il dispositivo era una power bank dotata di un'antenna d'auto, fissata con del nastro adesivo nero su una cabina elettrica vicina all'edificio scolastico. Gli artificieri hanno escluso la presenza di ordigni reali, confermando che l'oggetto era inoffensivo.

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Come è stato bloccato il giovane e cosa è stato trovato

Una guardia giurata ha notato il 22enne, che agiva a volto coperto, e lo ha bloccato dando immediatamente l'allarme. Sul posto sono intervenute le volanti, la Digos e gli artificieri, che hanno accertato la natura simulata del dispositivo.

Accanto al finto ordigno gli investigatori hanno trovato un volantino di un gruppo web orientato su posizioni di estrema destra. Dalla perquisizione è stato inoltre sequestrato materiale informatico, che al momento è al vaglio degli inquirenti.

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Il 22enne e la posizione davanti alla Digos

Il 22enne è stato portato negli uffici della Digos e la sua posizione è in corso di valutazione da parte degli investigatori. Il giovane ha riconosciuto il gesto, collegandolo a un disagio legato al periodo scolastico, ma le motivazioni restano da approfondire.

Il caso non riguarda un ordigno vero, ma l'allarme ha comunque mobilitato forze dell'ordine e artificieri in una zona frequentata da studenti. Il materiale sequestrato servirà a chiarire eventuali collegamenti con l'ambiente del gruppo web trovato sul posto.

Due bombole di protossido di azoto davanti a una scuola primaria

Nella notte, intorno alle 2, un passante ha notato due bombole abbandonate davanti a una scuola primaria di via Damiano Chiesa, nel quartiere di Sampierdarena, e ha subito avvisato la polizia. Le bombole contenevano protossido di azoto, il cosiddetto gas esilarante.

Il protossido di azoto, se utilizzato da persone esperte, può essere impiegato anche come precursore nella preparazione di esplosivi e aggressivi chimici. Per questo motivo sul posto sono intervenuti volanti, Digos, gli artificieri di Bolzaneto e un'ambulanza della Croce Oro di Sampierdarena.

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Gli specialisti hanno messo in sicurezza l'area, verificando l'assenza di inneschi ed escludendo la presenza di un ordigno. Le bombole sono state sequestrate e sono state avviate le indagini per risalire a chi le ha lasciate davanti all'istituto.

Tra le ipotesi degli investigatori figura quella di uno scherzo di cattivo gusto, che ha comunque provocato allarme. La segnalazione arriva anche alla luce dei numerosi falsi allarmi bomba segnalati nelle scuole italiane nelle ultime 24 ore.

Allarmi nelle scuole: cosa emerge dai due episodi

I due episodi, avvenuti a breve distanza di tempo in contesti scolastici diversi, mostrano come anche un oggetto simulato possa attivare la macchina dei soccorsi e delle verifiche. Ogni segnalazione richiede l'intervento di volanti, Digos e artificieri prima di poter escludere un pericolo reale.

Per ora le indagini proseguono su due fronti distinti: la posizione del 22enne fermato a Roma e la ricerca di chi ha abbandonato le bombole a Sampierdarena. Le autorità non hanno ancora collegato i due casi, e ogni eventuale legame andrà verificato sulla base del materiale sequestrato.