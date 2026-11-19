Fiona, celebre ippopotama nata prematura nel 2017, è deceduta all'età di 9 anni presso lo zoo di Cincinnati. La notizia commuove il mondo animale e gli appassionati di fauna selvatica.

Fiona, la celebre ippopotama del Nilo che aveva conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo, è deceduta nel tardo pomeriggio dello scorso mercoledì presso lo zoo di Cincinnati, negli Stati Uniti. La direttrice dello zoo, Dave Jenike, ha annunciato con profonda tristezza che la giovane femmina ha smesso di vivere all'età di nove anni, dopo una vita trascorsa sotto i riflettori fin dai suoi primi istanti di esistenza. La notizia ha colpito fortemente la comunità degli appassionati di animali e i visitatori del celebre parco zoologico, che l'avevano vista crescere giorno dopo giorno.

La storia di una nascita straordinaria

La fama mondiale di Fiona iniziò nel 2017, quando nacque prematuramente con sei settimane di anticipo rispetto alla scadenza prevista. Al momento della nascita, pesava appena 13,2 chilogrammi, risultando oltre 11 chilogrammi più leggera rispetto al minimo storico registrato per un ippopotamo del Nilo sopravvissuto. La sua piccola statura e la sua fragilità la resero incapace di reggersi in piedi o nutrirsi autonomamente, rendendo necessarie cure intensive e continue che la salvarono dalla morte. Questo evento straordinario trasformò l'animale in una star globale, ispirando milioni di persone con la sua resilienza.

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L'intervento medico e le cause del decesso

La causa diretta della morte è stata identificata dopo che Fiona ha ingerito del materiale che ha causato un grave blocco intestinale. Gli animali erano sotto osservazione medica da diversi giorni e le condizioni sembravano stabili, ma un'ecografia recente ha rivelato un pericoloso raggruppamento delle anse intestinali. Nonostante i tentativi degli specialisti, che hanno proposto soluzioni alternative per favorire il movimento del materiale lungo il tratto digerente, non è stato possibile salvare la vita dell'animale. Il personale ha espresso profonda preoccupazione per l'esito negativo delle procedure mediche intraprese.

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Le reazioni dello zoo e dei visitatori

La risposta ufficiale dello zoo di Cincinnati è stata immediata, con un comunicato stampa che esprimeva sconvolgimento e dolore per la perdita. Dave Jenike, direttore dell'istituzione, ha dichiarato testualmente che l'equipe era stata colpita dalla rapidità del decesso, considerando che la situazione sanitaria appariva controllata nelle settimane precedenti. L'ippopotama era nota per la sua personalità giocherellona e la sua capacità di interagire con i visitatori, creando un legame unico con il pubblico. La perdita di questa icona lascia un vuoto significativo nella struttura, che ha investito enormi risorse per garantire la sua sopravvivenza.

L'impatto globale e la memoria di Fiona

La storia di Fiona ha superato i confini dello zoo, diventando un simbolo di speranza e successo medico. La sua vicenda ha portato all'attenzione del grande pubblico le difficoltà legate alle nascite premature negli animali selvatici, attirando donazioni e sostegno internazionale. Ogni giorno, migliaia di persone seguivano i suoi aggiornamenti, raccontando le sue prime camminate e le sue prime pappe. La sua morte segna la fine di un'epoca per la comunità degli appassionati di fauna selvatica, ma la sua eredità rimarrà viva attraverso le migliaia di storie di sopravvivenza ispirate dal suo esempio. Lo zoo di Cincinnati ringrazia il mondo per il supporto ricevuto durante questi nove anni di convivenza speciale.