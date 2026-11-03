Fiorella Mannoia, intervista Corriere: vanoni, politica e maternità

Fiorella Mannoia, 72 anni, parla con il Corriere della Sera. Rivive Ornella Vanoni, critica la politica e racconta la sua vita personale e la maternità.

L'artista romana Fiorella Mannoia, 72 anni, ha concesso un'intervista esclusiva al Corriere della Sera in cui ha raccontato la sua vita, la sua carriera e le sue opinioni senza filtri. La cantante ha dimostrato ancora una volta la franchezza e la determinazione che hanno caratterizzato il suo percorso artistico e umano negli ultimi decenni. Durante il dialogo ha affrontato temi delicati come il ricordo di Ornella Vanoni e il dibattito politico attuale.

Il ricordo di Ornella Vanoni

Un passaggio centrale dell'intervista è dedicato al ricordo affettuoso di Ornella Vanoni, figura con cui Fiorella Mannoia ha condiviso una profonda complicità nel tempo. L'artista ha sottolineato quanto la grande ironia della collega la colpisse, soprattutto negli ultimi anni quando diceva tutto ciò che le passava per la testa. Questa libertà era dettata dalla sua indole e rafforzata dall'età. Il vuoto lasciato da Vanoni si fa sentire soprattutto nella quotidianità, poiché a Fiorella Mannoia mancano le loro telefonate frequenti.

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Carriera musicale e talent show

In decenni di carriera e collaborazioni con l'intero panorama musicale italiano, Fiorella Mannoia rivendica con orgoglio di non aver mai avuto uno scontro acceso. Ha dichiarato di non aver mai litigato con nessuno, ponendosi sempre in maniera gentile. Guardando agli esordi, ricorda di aver sempre cantato da quando ne ha memoria, fin dai sei anni, nonostante alti e bassi. La sua passione per i talent show è nata con timore, ma si è convinta perché i coach Arisa, Nek, Rocco Hunt e Clementino sono suoi amici. giudicare i concorrenti le risulta più semplice perché sono persone mature che fanno tutt'altro mestiere.

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Impegno civile e politica

In coerenza con il titolo di uno dei suoi album più celebri, Combattente, Fiorella Mannoia ha rivendicato la sua abitudine di non voltarsi dall'altra parte di fronte alle ingiustizie. Ha sempre manifestato il suo pensiero, anche a costo di essere penalizzata. Sul piano politico, ha espresso forti perplessità sulle dinamiche dell'opposizione e del cosiddetto 'campo largo'. Ha criticato la mancanza di una visione chiara e la difficoltà di capire chi deve parlare. Nessuno sconto è stato concesso all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni. La cantante ha ammesso di non averla votata perché sta dalla parte opposta, ma non ha avuto pregiudizi iniziali.

La scelta sulla maternità

Fiorella Mannoia ha anche affrontato il tema della maternità, raccontando come in un momento della sua vita avrebbe voluto dei figli ma che questi non sono venuti. Oggi afferma di stare bene così e di aver avuto tanto dalla vita, senza poter avere tutto. Ha parlato anche del marito, 26 anni più giovane, mostrando serenità rispetto alle scelte fatte nel corso degli anni. L'intervista chiude con un quadro completo della sua personalità, tra passione artistica e sincerità nei rapporti umani.