Fiorella Mannoia: Matrimonio con Carlo, tour De André e polemiche sul gender

Fiorella Mannoia parla in intervista del matrimonio pandemico con Carlo Di Francesco, del tour su De André e Fossati e della libertà femminile nelle canzoni.

Fiorella Mannoia ha concesso un'intervista dettagliata al Corriere della Sera, offrendo uno sguardo sincero sulla sua vita privata e professionale. L'artista romana, che celebra oltre cinquant'anni di carriera, utilizza la chiacchierata per affrontare temi personali e sociali con la solita ironia. Al centro delle discussioni figurano il suo matrimonio con Carlo Di Francesco, avvenuto durante la pandemia, e il nuovo tour teatrale dedicato ai repertori di Fabrizio De André e Ivano Fossati. La cantante descrive un ritratto di sé stesso, caratterizzato da schiettezza e una riflessione sul panorama musicale attuale.

Matrimonio pandemico e vita con Carlo Di Francesco

La cantante rivela con umorismo le motivazioni che l'hanno spinta a sposarsi con il musicista e produttore Carlo Di Francesco dopo venti anni di fidanzamento. Mannoia ammette di essere molto pigra, definendolo il suo grande difetto principale. Sebbene il palco rappresenti la sua vita e lei suoni circa centoventi date all'anno, nel resto del tempo preferisce rimanere a casa sul divano, isolandosi quasi completamente dal mondo esterno.

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L'idea di organizzare un matrimonio tradizionale, con inviti e regali, non era mai entrata nei suoi progetti mentali. Il periodo della pandemia ha però offerto la soluzione ideale per formalizzare il legame. La coppia ha deciso di sposarsi in quel momento, ritenendo che non ci fosse un'opportunità migliore per celebrare due decenni di convivenza. La cantautrice scherza dicendo che, se non lo avesse fatto allora, si sarebbe sposata in un geriatrico.

Nonostante la differenza di ventisette anni tra i due coniugi, questo divario non è mai stato un ostacolo nella loro relazione. Anzi, diventa spesso un argomento su cui scherzano quotidianamente. Gli altri notano spesso la differenza, ma la coppia ricorda che se avessero pensato a tali dettagli vent'anni fa, forse non si sarebbero fidanzati. Il loro primo incontro, avvenuto sul set di un video, è stato un vero e proprio colpo di fulmine. Si sono guardati e, come due incoscienti, hanno superato ogni barriera trovandosi immediatamente.

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Il legame con Sanremo e rivalità professionali

Il rapporto con il Festival di Sanremo rappresenta un capitolo fondamentale nella sua lunga esperienza artistica. I ricordi partono dall'esordio frastornante del 1981 per arrivare alle partecipazioni più recenti. In particolare, la cantante fa riferimento al secondo posto ottenuto nel 2017 con il brano Che sia benedetta, dietro a Francesco Gabbani. Mannoia smentisce categoricamente qualsiasi risentimento personale, notando che erano i suoi collaboratori a essere tristi e arrabbiati per il risultato.

La cantante sottolinea di non aver preso male la sconfitta, giurando sulla sua serenità. Il suo ritorno in gara come big ha invece segnato una pietra miliare, aprendo la strada a molti colleghi successivi. Mannoia si considera la prima ad aver aperto questa porta, dimostrando che la maggior parte delle canzoni diventate evergreen non hanno necessariamente vinto la competizione. Un esempio lampante è Quello che le donne non dicono, scritta da Enrico Ruggeri, che arrivò ottava prima di diventare un classico intramontabile.

Sul lavoro, Mannoia non prova alcuna rivalità né competizione. Si definisce pienamente consapevole di sé stessa e non teme confronti con nessuno sul palco. La sua competitività si sposta invece su terreni diversi, come i giochi di carte o la PlayStation. Rivela di sfidare spesso online il suo amico Giorgio Panariello a una partita di burraco, preferendo questo tipo di sfida alla competizione artistica.

Opinioni sul gender e libertà femminile nello spettacolo

Sempre in prima linea sui temi sociali, la cantautrice esprime profonda preoccupazione per il dibattito attuale sulla violenza di genere. Critica l'educazione nelle scuole, denunciando la tendenza a inculcare l'idea sbagliata di voler parlare di gender invece che di rispetto. Sostiene che sarebbe fondamentale entrare nelle scuole per discutere di rispetto e amore per il prossimo, considerandolo un'evoluzione dell'educazione civica.

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Mannoia osserva con preoccupazione come, ancora oggi, esistano chiavi di lettura retrograde, come giudicare una donna affidabile in base alla lunghezza della gonna. Definisce questa situazione come una forma di delirio collettivo. Interviene anche sulle polemiche che spesso colpiscono l'immagine e l'abbigliamento delle artiste contemporanee, citando Elodie o Annalisa. La cantante rivendica la piena libertà femminile, chiedendosi perché ci si scandalizzi per un vestitino corto quando figure come Cher e Madonna hanno sempre rappresentato modelli di autonomia.

Ritiene che negli anni Settanta la società fosse molto più libera di oggi riguardo all'espressione femminile. Una donna dovrebbe poter giocare con il proprio corpo come vuole, senza giudizi imposti. Per quanto riguarda la sua scelta personale di non puntare sull'immagine fisica, Mannoia attribuisce questo orientamento a una mancanza di percezione di tale aspetto nel suo corpo. Aggiunge con autoironia che, anche oggi, non avrebbe molto da mostrare se volesse farlo.

Ricordi sui grandi colleghi della musica italiana

L'intervista si conclude con un viaggio nella memoria, attraverso i colleghi incrociati in oltre cinquanta anni di musica. Fabrizio De André rimane un punto di riferimento, ascoltato per la prima volta a quattordici anni. La voce dell'autore e il suo umorismo tagliente la folgorarono immediatamente, segnando un momento di grande impatto emotivo. Ivano Fossati, invece, è considerato l'artista a lei più vicino, capace di scrivere brani che sembravano vestiti su misura.

Di Francesco De Gregori, la cantante descrive un carattere spigoloso e un po' umorale, evidenziando la complessità della sua personalità. Lucio Dalla, invece, è ricordato per la sua capacità di stupire e per il suo distacco, illustrato dall'aneddoto del ballare durante la trasmissione Attenti al lupo. Infine, un pensiero affettuoso è riservato a Ornella Vanoni. Mannoia lamenta la mancanza delle frequenti telefonate degli ultimi tempi, ricordando la grande ironia di lei, testimone di una libertà dettata dalla sua indole e rafforzata dall'età avanzata.