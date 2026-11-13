Fiorello a La Pennicanza: Spoiler Sanremo e Vittoria Italia Francia

Fiorello rivela spoiler su Nada e The Kolors a Sanremo 2024 e ironizza sulla vittoria azzurra. Satira politica e commenti sportivi nella puntata di La Pennicanza.

Nel corso della puntata odierna di " La Pennicanza" in onda su Rai Radio2, lo showman Fiorello ha offerto anticipazioni esclusive sul Festival di Sanremo, confermando la partecipazione di Nada e The Kolors. L'artista ha dichiarato con enfasi che i The Kolors sono una scelta sicura per il pubblico giovanile, aggiungendo di aver già realizzato un video con il gruppo e di possedere informazioni dettagliate sulla scaletta della prima serata.

Spoiler Sanremo e Scaletta Segreta

Fiorello ha mostrato una conoscenza approfondita della programmazione artistica, suggerendo all'interlocutore di controllare i propri appunti per evidenziare eventuali lacune nella comprensione della serata. Lo showman ha definito la situazione attuale come un colapasta, ma ha assicurato di conoscere ogni singolo nome previsto per le serate iniziali del prestigioso evento musicale italiano. La sua competenza sul tema è stata presentata come un fatto consolidato e indubitabile.

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Il Trionfo Sportivo contro la Francia

Oltre agli aggiornamenti musicali, Fiorello ha celebrato con grande entusiasmo la recente vittoria della Nazionale di calcio contro la Francia. Ha paragonato il dominio azzurro all'epoca di Zidane, complimentandosi calorosamente con i giocatori e sottolineando la sottile soddisfazione provata nell'avere battuto i cugini transalini. Questa vittoria è stata dipinta come un evento storico che merita pieni riconoscimenti per la squadra e la Federazione Italiana.

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Anticipazioni e Ironia Politica

Lo showman ha anche anticipato la prossima sfida contro il Belgio, avvenuta in una data futura rispetto alla puntata, promettendo una rivincita netta in casa italiana. Fiorello ha inserito battute satiriche su un improbabile incontro con il Presidente della Repubblica, descrivendo una serata di festeggiamenti con fumogeni lacrimogeni e riferimenti ironici alla diplomazia. L'umorismo si èesteso anche alle recenti interazioni tra Giorgia Meloni e Volodymyr Zelensky, con battute sul loro rapporto politico.

Viralità e Curiosità Culturali

Nella chiusura del programma, è stato menzionato un abbraccio diventato virale tra i leader politici Walter Occhetto e Romano Prodi, definito un gesto storico per la sinistra italiana. Fiorello ha notato con sarcasmo che la diffusione di questo momento non è avvenuta sui social network tradizionali, ma tramite canali più antichi come i fax e i telex. Questi dettagli culturali completano il quadro di una puntata ricca di satira, attualità e anticipazioni musicali.