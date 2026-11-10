Fiorello a Radio2: l'hacker di Sanremo e l'ospite Giorgia Meloni

Fiorello annuncia lo stop agli spoiler sul Festival di Sanremo, poi ricorda Ennio Morricone e canta Se telefonando su Radio2. Le anticipazioni restano al centro dell'attenzione.

Fiorello, nel corso del suo intervento su Radio2, ha scherzato sulle presunte tensioni nate attorno al Festival di Sanremo. Lo showman ha precisato che le irritazioni non verrebbero da Stefano, ma dall'entourage sanremese, e ha annunciato che non farà più spoiler sulla kermesse.

Nonostante la promessa, 'l'hacker di Sanremo' colpisce ancora. A svelare la nuova anticipazione, legata alla terza serata del Festival, è stato un servizio del TG1 che ha intercettato una conversazione privata tra Fiorello e Biggio.

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Le anticipazioni di Fiorello sul Festival

Fiorello ha dichiarato in radio di ricevere ogni informazione, sostenendo che a lui arriva tutto. Ha poi spiegato che, d'ora in poi, si limiterà a dire cosa avrebbe fatto se fosse stato l'autore di Sanremo.

Nel suo intervento, Fiorello ha ironizzato sulle voci di forti irritazioni nell'ambiente, attribuendole all'entourage sanremese e non a Stefano. La battuta conferma il tono leggero con cui lo showman affronta la vigilia della kermesse.

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La promessa di non fare più spoiler, pronunciata in diretta, è stata smentita nel giro di poco tempo dalle anticipazioni emerse grazie al servizio televisivo. Il caso mostra come le indiscrezioni sul Festival possano circolare rapidamente tra radio e televisione.

Il servizio del TG1 sull'ospite Meloni

Un servizio del TG1 ha riportato una conversazione privata di Fiorello con Biggio, nella quale lo showman avrebbe rivelato l'ospite della terza serata. Secondo quanto riferito dal servizio, si tratterebbe di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, e non della cantante omonima né della Cardinaletti.

Tornato in studio, Fiorello ha chiuso la questione con una battuta: avrebbe già ricevuto un messaggio di augurio dal tono scherzoso, senza però rivelare chi l'abbia inviato. Anche questo passaggio alimenta l'attesa del pubblico per la serata televisiva.

Il servizio del TG1 è definito dalla fonte come surreale, perché intercetta un dialogo privato dello showman e lo trasforma in una notizia di apertura. La vicenda resta quindi legata al rapporto tra conduttore, pubblico e informazione televisiva.

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Il ricordo di Ennio Morricone e Se telefonando

Nel corso della trasmissione, Fiorello ha ricordato il maestro Ennio Morricone nel giorno in cui avrebbe compiuto 98 anni. Lo showman ha definito un onore immenso averlo abbracciato, stretto la mano e averlo avuto seduto in platea.

Fiorello ha raccontato che i due si sentivano spesso al telefono e che Morricone, in una occasione in diretta radio, aveva imitato il verso del coyote della colonna sonora di un celebre lavoro. Lo showman ha definito quel momento un reperto che custodisce ancora gelosamente.

Il ricordo si è concluso con un momento di affetto e riconoscenza, quando Fiorello si è esibito sulle note di Se telefonando. Il brano è stato musicato da Maurizio Costanzo e dallo stesso Ennio Morricone.