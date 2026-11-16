Fiorello critica Ballando con le stelle: "Famiglia Addams e ipocrisia di fondo"

Fiorello ironizza sulle tensioni nel programma di Milly Carlucci paragonandoli ai personaggi dei film horror. Scopri le parole sullo showman sulle polemiche.

Lo showman Fiorello ha diretto un'accesa critica nei confronti del programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle, commentando le recenti tensioni e i conflitti che hanno segnato gli ultimi spettacoli televisivi. In occasione della sua trasmissione, lo presentatore ha sottolineato come la dinamica di scontro tra i conduttori del weekend sia diventata una consuetudine, definendo l'atmosfera generale come priva di autenticità.

"Siete la famiglia Addams", ha dichiarato Fiorello riferendosi esplicitamente a Milly Carlucci, Gerry Scotti e Maria De Filippi, evocando con questa celebre metafora cinematografica un'unità familiare disfunzionale ma indissolubile. Lo showman ha aggiunto che c'è un'"ipocrisia di fondo che mi dà fastidio", suggerendo che le polemiche non siano eventi casuali ma elementi calcolati per mantenere alta l'attenzione del pubblico.

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La critica alla dinamica del varietà

Fiorello ha ripercorso la storia del varietà italiano attraverso una serie di filmati, mostrando l'evoluzione dai grandi spettacoli del passato fino alla televisione attuale. A chiudere la carrellata, le immagini dello scontro tra Gerry Scotti e Maria De Filippi sono state utilizzate per illustrare il concetto che "l'evoluzione della specie" ha portato a situazioni dove il conflitto diventa protagonista.

Lo presenter ha sottolineato che quando si scelgono personaggi dal carattere forte, come quelli in campo, bisogna aspettarsi anche scontri e discussioni. Secondo la sua analisi, tutto contribuisce a creare dinamica e a far parlare del programma, lasciando intendere che le polemiche possano diventare parte integrante dello spettacolo stesso.

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Altri ospiti e momenti surreali

Non mancano momenti di leggerezza e diversità nel corso della puntata. C'è stato spazio per una videochiamata con Mauro Repetto, che ha fatto ascoltare una versione in inglese di Finalmente tu, e per una telefonata surreale con un'imitazione del presidente Sergio Mattarella. Tra le battute, spiccano riferimenti al calcio e all'incontro con Kimi Antonelli, offrendo un contrasto rispetto alla serietà della critica precedente.

Le notizie dal mondo dello spettacolo includono anche Antonella Elia che, dopo il secondo intervento, dichiara di stare meglio. Adriana Volpe e altre amiche le hanno fatto visita con piccoli regali, segnando un momento di conforto e vicinanza. Nel frattempo, Marco Masini ha fermato il proprio concerto per aiutare Gianluca a fare la proposta di matrimonio a Noemi, ottenendo il sì e la benedizione del pubblico.

Impact e prospettive future

Seyel, dalla lotta contro la leucemia alla musica, afferma di cantare per chi non ha più voce, definendo la propria attività una missione. Le pagelle di Ballando con le stelle attribuiscono otto a Milly che mostra rancore, cinque alla caduta di Ghione e sei a Noemi che non ricorda il primo bacio. Mentre Guerritore ottiene dieci per una performance magistrale.