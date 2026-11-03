Fiorello rivela a Paola Iezzi il ritorno al Dopofestival di Sanremo

Fiorello telefona in diretta a Paola Iezzi per confermare la sua presenza nella Gialappa's Band al Dopofestival di Sanremo, tra scherzi e dubbi della cantante.

Lo showman Fiorello ha riservato un momento di forte suspense durante il suo programma televisivo, annunciando in diretta che la Gialappa's Band tornerà a condurre il Dopofestival di Sanremo. La novità principale riguarda la composizione della squadra: accanto al gruppo storico di conduttori si affiancherà una cantante solista, identificata come Paola Iezzi.

L'annuncio del ritorno al Dopofestival di Sanremo

Il protagonista del messaggio è lo stesso Fiorello, che ha colto l'attimo per rivelare l'identità dell'ospite speciale prima ancora che venisse ufficializzata attraverso i canali istituzionali. Lo speaker ha iniziato la comunicazione con un classico gioco di parole, anticipando che l'ospite avrebbe potuto reagire con un enfatico "Non è vero, non è vero". La conferma finale non ha lasciato spazio a dubbi, chiarendo che si tratta di Paola Iezzi.

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Per rendere la rivelazione ancora più coinvolgente, Fiorello ha escluso altre possibili candidate, specificando che la donna non è né Chiara e non è Barale. La scelta è quindi ricaduta sulla cantante che ha un forte legame con lo storico programma della Rai, garantendo al pubblico una conferma certa sulla presenza della formazione per l'evento canoro.

La telefonata in diretta e la reazione di Paola Iezzi

Per dare concretezza all'annuncio, lo showman ha deciso di chiamare direttamente l'interprete durante la messa in onda. Lo scopo della chiamata era verificare se la cantante avesse già impegni fissati per il mese di febbraio, periodo in cui si svolgeranno le registrazioni e le trasmissioni. La risposta di Paola Iezzi è stata inizialmente evasiva e cauta.

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La artista ha cercato di non compromettersi, dichiarando a Fiorello: "Non mi fare queste domande perché non lo so, potrei essere in Svizzera". Questa risposta ha suggerito la possibilità di un viaggio o di un impegno precedente, generando un'incertezza immediata che lo showman ha sfruttato per giocare con il pubblico presente in studio.

Fiorello ha insistito sulla possibilità di una presenza in Liguria, subito dopo la fine delle serate del Festival. Dall'altra parte del telefono è calato un lungo silenzio da parte della cantante. Lo speaker ha interpretato questa assenza di parole come un assenso tacito, dichiarando ai telespettatori: "Signori, c'è stato un silenzio assenso!". Un momento di tensione comica che ha dominato la scena.

I dubbi sulla cantante e il duetto musicale

Paola Iezzi ha provato a smentire l'interpretazione dello showman, ribadendo con tono scherzoso: "No, no, mica è vero, poi dicono che c'è un brutto tempo in quel periodo!". La cantante ha tentato di usare il meteo come alibi per giustificare eventuali ritiri o cambi di programma, mantenendo alta la curiosità sugli eventuali conflitti di agenda.

La visita di Fiorello nel programma televisivo si è poi trasformata in un momento musicale di grande efficacia. Dopo la proiezione delle immagini del best of dedicato a Fiorella e Giorgia, i due artisti hanno duettato sulle note di Stand by Me. L'esecuzione ha visto un'alternanza fluida tra italiano e inglese, confermando la versatilità vocale dei due interpreti.

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Il contesto tecnico: Formula 1 e hacker russi

Oltre al tema musicale, lo showman ha affrontato temi di attualità e di cronaca nera. Ha scherzato sulla trattativa per riportare la Formula 1 sulla Rai, citando uno scherzo in cui gli avrebbe detto Sky di andare da Fiorello per negoziare i diritti televisivi. Questa battuta ha inserito un riferimento al mondo dello sport e delle telecomunicazioni nel flusso del programma.

Ha inoltre commentato le notizie sugli hacker russi capaci di colpire gli elettrodomestici, portando i frigoriferi a 50 gradi. Fiorello ha espresso preoccupazione per la sicurezza domestica, ipotizzando scenari in cui lo scaldabagno o lo sciacquone potrebbero essere compromessi. Un paragone è stato fatto con incidenti in Egitto, dove video pornografici sui cartelloni hanno causato caos pubblico.