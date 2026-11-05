Fiorello scherza sulla pena capitale a Diaco, Morandi rivela l'incontro con Whitney Houston

Fiorello usa l'ironia su Diaco e Liorni in diretta. Morandi racconta a Morandi il vero retroscena di Whitney Houston nel 2008.

L'intervento di Fiorello in onda su Rai News 24 ha acceso il dibattito pubblico, mescolando satira politica e aneddoti musicali storici. Lo showman ha aperto con una serie di battute sulla recente polemica mediatica riguardante Pierluigi Diaco, coinvolgendo anche il Santo Padre e Bob Dylan. Il conduttore ha usato il paradosso per commentare la situazione, immaginando uno scenario surreale in cui viene istituita la pena capitale in Italia.

La satira sulla ghigliottina di Saxa Rubra

Fiorello ha annunciato fittiziamente che da domani sarebbe entrata in vigore la pena capitale nel Paese. Secondo la sua battuta, l'esecuzione sarebbe avvenuta tramite ghigliottina posizionata a Saxa Rubra, precisamente nello studio di Pippo Baudo. Il ruolo del boia sarebbe stato affidato a Marco Liorni, creando un'immagine volutamente assurda per criticare l'attacco ricevuto da Diaco.

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Lo spettacolo ha incluso una chiamata fittizia a Diaco, dove lo showman ha citato un messaggio immaginario del giornalista. In questa scena teorica, Diaco avrebbe espresso il desiderio che il boia fosse proprio Fiorello. La sequenza è stata strutturata per sottolineare la volgarità dell'attacco subito dal conduttore di Ballarò, definito da Alberto Ravagnani come violento e scorretto.

Chiamera presidenziale e i misteri delle cassatelle

La trasmissione ha proseguito con una telefonata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Fiorello ha raccontato, con il suo tipico stile ironico, l'impegno istituzionale di Mattarella con le Forze Armate. Il conduttore ha menzionato la cerimonia del Milite Ignoto, descrivendo le difficoltà dovute alla pioggia e alle scale umide che minacciavano di far scivolare il Capo dello Stato.

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Il dialogue ha toccato anche temi personali, come la passione di Mattarella per le cassatelle custodite nel frigorifero presidenziale. Fiorello ha scherzato sugli hacker che avrebbero tentato di attaccare l'elettrodomestico, sottolineando quanto il Presidente potesse arrabbiarsi se le paste siciliane si fossero sciolte. L'intervento ha unito il rispetto per l'istituzione a una critica leggera verso le ingerenze esterne.

Morandi racconta l'incontro con Whitney Houston

Una delle puntate più significative è stata la chiamata a sorpresa a Gianni Morandi. Fiorello ha chiesto al cantante di confermare un aneddoto raccontato precedentemente riguardante l'incontro con Whitney Houston. Morandi ha confermato la veridicità della storia, ricostruendo l'episodio avvenuto durante una diretta televisiva in un giovedì sera.

Il contesto dell'incontro prevedeva la presenza di Eros Ramazzotti e Lucio Battisti. Fiorello ha spiegato che Whitney Houston aveva inviato i suoi addetti alla sicurezza per controllare che non ci fossero elementi pericolosi nello studio. Morandi ha riferito di aver aspettato la cantante per ore prima di vederla arrivare, già molto tardi rispetto alla programmazione.

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Il dialogo e i nuovi progetti di Morandi

Quando Morandi ha incontrato Whitney, le ha detto "No professional". La star americana ha risposto con un sorriso in inglese, spiegando di essere andata da Valentino per prendere qualcosa. L'abbraccio finale ha incluso un complimento sul profumo di Morandi, chiudendo l'episodio con un'immagine di affetto reciproco e rispetto professionale.

Fiorello ha chiuso l'intervista chiedendo a Morandi dei suoi prossimi progetti artistici. Il cantante ha rivelato il desiderio di fare un tour nelle RSA. La puntata di giovedì 5 novembre ha così unito la satira sulla cronaca nera mediatica a un ricordo prezioso della storia della musica pop internazionale.