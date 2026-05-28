Fiorello sostiene la figlia al liceo: 'Prendetela alla leggera'

Lo showman e conduttore radiofonico ha partecipato all'evento 'L'Universo femminile tra mito e diritto' organizzato dal nuovo polo liceale Alighieri-Caravillani per sostenere sua figlia Angelica, studentessa del liceo. Fiorello ha ricordato il suo sogno di diventare un calciatore e ha consigliato agli studenti maturandi di prendere la maturità alla leggera e di cantare la canzone di Venditti. L'evento ha visto esibizioni degli studenti del liceo romano che hanno alternato momenti teatrali, di musica e performance sceniche dedicate al tema della figura femminile tra mito, identità e diritti. Il minisindaco del Municipio XII, Elio Tomassetti, ha sostenuto le attività del Liceo Caravillani e la creazione del polo unico classico e artistico 'Caravillani Dante'.

Fiorello ha partecipato all'evento 'L'Universo femminile tra mito e diritto' organizzato dal nuovo polo liceale Alighieri-Caravillani per sostenere sua figlia Angelica, studentessa del liceo. Lo showman ha ricordato il suo sogno di diventare un calciatore e ha consigliato agli studenti maturandi di prendere la maturità alla leggera e di cantare la canzone di Venditti.

L'evento ha visto esibizioni degli studenti del liceo romano che hanno alternato momenti teatrali, di musica e performance sceniche dedicate al tema della figura femminile tra mito, identità e diritti. Il minisindaco del Municipio XII, Elio Tomassetti, ha sostenuto le attività del Liceo Caravillani e la creazione del polo unico classico e artistico 'Caravillani Dante'





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