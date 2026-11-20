Guida completa per i tifosi viola sulla stagione 2026/27: dove trasmettere tutte le partite di Serie A e Coppa Italia. Confronto esclusivo tra DAZN, Sky e NOW.

La stagione calcistica 2026/27 per la Fiorentina si annuncia ricca di impegni istituzionali che coinvolgono la massima serie del campionato italiano e la coppa nazionale. Per i tifosi della squadra viola, comprendere le dinamiche di diffusione televisiva e streaming è fondamentale per non perdere nessuna azione della propria squadra. Il panorama dei diritti televisivi per questa stagione richiede una attenta valutazione delle piattaforme disponibili, poiché nessun singolo servizio garantisce la copertura totale di tutti gli incontri ufficiali.

Diritti Tv Serie A: Esclusività DAZN e limiti Sky

Il servizio DAZN si configura come l'unico operatore in grado di trasmettere integralmente il cammino della Fiorentina in Serie A. La piattaforma detiene infatti i diritti completi del campionato, coprendo tutte le 380 gare previste per la stagione. Questo include le partite in esclusiva diretta e le tre trasmissioni in co-esclusiva disponibili per ogni giornata. Per chi desidera seguire ogni singolo minuto del percorso viola nel campionato italiano, la sottoscrizione di questo servizio rimane indispensabile e non sostituibile con altre offerte.

Also read Walmart: ricavi a 188,8 mld $(+5,2%) in III trimestre, alza ancora la guidance

In alternativa, il operatore televisivo Sky offre una copertura parziale ma significativa del campionato. Attraverso i suoi canali dedicati, Sky permette di visualizzare tre partite di Serie A a giornata. Questa opzione è valida anche per chi possiede il pass Sport di NOW, che eredita le stesse disposizioni per la massima serie. Tuttavia, questa scelta comporta il rischio di perdere diverse partite della Fiorentina, rendendo la visione frammentaria rispetto alla copertura totale offerta dal concorrente principale.

Coppa Italia: Copertura gratuita su Mediaset

Mentre il campionato presenta barriere all'ingresso legate agli abbonamenti, la Coppa Italia offre una opportunità diversa per i sostenitori dei viola. Le trasmissioni degli incontri della Fiorentina nella competizione nazionale saranno diffuse in esclusiva dalle reti Mediaset. Questa copertura include la visione gratuita e accessibile a tutti, senza la necessità di sottoscrivere alcun abbonamento specifico. La programmazione varia in base al turno disputato e alla fascia oraria di gioco, garantendo comunque l'accesso al pubblico generale.

Advertisement

I tifosi della Fiorentina potranno quindi seguire l'intero percorso della squadra nella coppa nazionale sia in televisione che online attraverso le piattaforme digitali di Mediaset. Questa soluzione rappresenta un vantaggio significativo rispetto alle altre competizioni, poiché elimina i costi di abbonamento. La disponibilità delle partite in chiaro assicura che nessun evento della squadra viola vada perduto, indipendentemente dalle scelte di consumo digitale dei tifosi.

Panorama Streaming: Confronto tra Sky, NOW e DAZN

Le piattaforme di streaming digitali offrono flessibilità ma presentano differenze sostanziali nei cataloghi di contenuti sportivi. Sky e NOW consentono di vedere tre partite a giornata di Serie A, oltre alla Serie B, alla Serie C e alle coppe europee. Sky amplia l'offerta includendo il calcio estero come la Ligue 1 e la Bundesliga. NOW, tramite il suo pass Sport, garantisce l'accesso a tre partite di Serie A e alla totalità dei campionati di Serie B e Serie C.

DAZN, dal canto suo, propone un'offerta più ampia che include tutte le partite di Serie A, Serie B, la Liga spagnola, l'Europa League e la Serie A femminile. Inoltre, la piattaforma seleziona le migliori sfide della Conference League e altri eventi minori. Per una copertura completa degli impegni agonistici della Fiorentina, che spaziano tra competizioni nazionali e potenziali partecipazioni europee, DAZN rimane la scelta più esaustiva nonostante i vincoli di costo.

Impatto sui tifosi: Scelte strategiche per la stagione

La divisione dei diritti televisivi tra diverse piattaforme crea un scenario complesso per l'utente finale. Per seguire integralmente la Fiorentina in campionato, l'abbonamento a DAZN è obbligatorio. Chi optasse per Sky o NOW dovrebbe accettare di saltare diverse giornate di gioco viola. Per la Coppa Italia, la soluzione gratuita su Mediaset offre una valida alternativa o integrazione, permettendo di risparmiare sui costi di abbonamento per questo specifico torneo.

Advertisement

La decisione finale su quale servizio sottoscrivere dipenderà quindi dalla disponibilità economica e dalla priorità attribuita al campionato rispetto ad altre competizioni. Per i tifosi più fedeli che vogliono garantire la presenza di ogni partita viola sui propri schermi, la strategia più sicura rimane DAZN per la Serie A, combinata con l'accesso gratuito a Mediaset per la Coppa Italia. Questo approccio massimizza la copertura degli eventi sportivi preferiti.