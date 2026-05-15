Fiorentina blindata uno dei suoi portieri pi° promettenti in vista del futuro, firma Gianmaria Fei

La Fiorentina ha annunciato la firma di Gianmaria Fei, un portiere classe 2007, che ha firmato un primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028.

In attesa di capire quale sarà il futuro del titolarissimo David De Gea , sospeso tra permanenza a Firenze e rumors sulla Juventus, la Fiorentina ha blindato uno dei suoi portieri pi° promettenti in vista del futuro.

Con una nota sul proprio sito ufficiale, la societ di Commisso ha appena annunciato infatti di aver sottoscritto con Gianmaria Fei, un portiere classe 2007, un primo contratto da professionista con il Club gigliato. Il nuovo accordo legherà il calciatore alla Fiorentina fino al 30 giugno 2028. Addio Trevisan dopo 19 anni, l'Udinese pesca in Spagna il nuovo responsabile del settore giovanile.

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