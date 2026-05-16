Fiorentina e Torino sulle tracce di Matteo Darmian in vista della prossima stagione

Il difensore potrebbe cambiare maglia a costo zero in vista della prossima stagione.

Fiorentina e Torino sono sulle tracce di Matteo Darmian in vista della prossima stagione con il difensore che potrebbe cambiare maglia a costo zero in vista della prossima stagione.

Matteo Darmian sembra destinato a salutare i nerazzurri alla fine della stagione con il classe 1989 che potrebbe trovare un altro contratto nel nostro campionato. Il difensore, in grado di giocare in diversi ruoli della retroguardia e anche da esterno destro a centrocampo, dovrà scegliere cosa fare della sua carriera in estate.

Il Torino gli offre un ritorno romantico nella squadra in cui si è messo in mostra, mentre la Fiorentina lo vorrebbe come uomo di esperienza nel nuovo progetto viola





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