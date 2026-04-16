Fiorentina, impresa a San Siro: serviranno tre gol contro il Crystal Palace

La Fiorentina ospita il Crystal Palace nella gara di ritorno dei quarti di finale di Conference League. Dopo il pesante 3-0 dell'andata, i viola di mister Vanoli sono chiamati a una rimonta eccezionale per sperare nella qualificazione, affrontando la sfida con diverse assenze importanti e un modulo tattico rivisto.

La Fiorentina si prepara ad affrontare una sfida titanica nel ritorno dei quarti di finale di Conference League contro il Crystal Palace . Dopo la sconfitta per 3-0 subita all'andata, i viola sono chiamati a una rimonta quasi miracolosa per poter passare il turno. La partita si svolgerà questa sera alle ore 21.00 allo stadio Artemio Franchi di Firenze, con la direzione arbitrale affidata al Sig. Jesús Gil Manzano.

Per tentare di ribaltare il risultato, mister Paolo Vanoli dovrà fare i conti con diverse assenze di rilievo. Tra i giocatori indisponibili spiccano Dodò, assente per squalifica, e Kean, che non ha recuperato in tempo per scendere in campo, non avendo preso parte nemmeno all'ultimo allenamento di rifinitura. Nel consolidato modulo 4-1-4-1 viola, Comuzzo dovrebbe essere adattato sulla fascia destra della difesa, composta inoltre da Pongracic, Ranieri e Gosens, con De Gea a protezione della porta. A centrocampo, Fagioli agirà in posizione più arretrata, supportato da Mandragora e Ndour leggermente avanzati. Sugli esterni offensivi dovrebbero agire Harrison e Gudmundsson, con Piccoli a fungere da centravanti.

Dal canto suo, il Crystal Palace, forte del vantaggio acquisito nella gara d'andata, potrebbe confermare l'undici iniziale che ha ben figurato a Selhurst Park. Davanti al portiere Henderson, la difesa a tre vedrà schierati Canvot, Richards e Lacroix. A centrocampo, l'ex giocatore della Lazio Kamada sarà affiancato da Wharton, con Munoz e Mitchell sulle corsie laterali. In attacco, Mateta sarà il terminale offensivo, supportato da Sarr e Guessand.

La Fiorentina, sotto di tre gol e con l'assenza quasi certa di Kean, crede nell'impresa contro il Crystal Palace. La squadra viola punta su una prestazione di altissimo livello per sovvertire il pronostico e conquistare la qualificazione. L'atmosfera allo stadio Franchi si preannuncia elettrica, con il pubblico che sarà chiamato a spingere i propri beniamini verso un risultato storico.

Nella stessa giornata, si sono disputate altre partite importanti. Il Bayern Monaco ha superato il Real Madrid in una partita emozionante, mentre il Napoli attende il proprio impegno. La competizione è al culmine e ogni partita è decisiva per il prosieguo della stagione.

In chiave mercato, si discute delle mosse che alcune squadre dovranno affrontare in estate. L'interesse per determinati giocatori è alto e le trattative potrebbero accendersi presto. Per quanto riguarda il calcio italiano, si analizzano le panchine e le possibili evoluzioni. C'è chi ha già le idee chiare sui prossimi allenatori e chi invece naviga ancora nel dubbio, in attesa di decisioni decisive. La Serie C, in particolare, vede un fermento costante sul fronte delle panchine, con cambi e ritorni che animano il campionato.

Si sono inoltre susseguite diverse notizie relative ad episodi arbitrali e a giocatori che hanno raggiunto traguardi importanti. Dagli errori del VAR che hanno sollevato polemiche, ai record di presenze e gol, il mondo del calcio è in continuo movimento. Le dichiarazioni degli allenatori e dei giocatori offrono spunti di riflessione sulla mentalità e sugli obiettivi delle squadre.

La riflessione sul calcio italiano si estende anche al settore femminile, con la Nazionale che guarda con fiducia alle prossime sfide. La crescita del movimento è evidente e le giocatrici mostrano un grande spirito di appartenenza e determinazione.

Infine, si menzionano diversi podcast che approfondiscono tematiche legate al calcio, offrendo analisi dettagliate e commenti da parte di esperti e opinionisti. Queste risorse si rivelano preziose per comprendere a fondo le dinamiche del gioco e le strategie delle squadre. La gestione degli spazi pubblicitari per alcuni editori completa il quadro delle attività legate al mondo dell'informazione sportiva





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