Fiorentina, impresa al Franchi: rimonta proibitiva contro il Crystal Palace per accedere alle semifinali

La Fiorentina di mister Vanoli affronta il Crystal Palace nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League. Dopo la sconfitta per 3-0 all'andata, i viola cercano una rimonta clamorosa tra le mura amiche del Franchi per sperare nella qualificazione alle semifinali. Squadra con assenze importanti per Vanoli, mentre Glasner punta a gestire il cospicuo vantaggio.

La Fiorentina è chiamata a un'impresa di proporzioni epiche questa sera al Franchi, nel ritorno dei quarti di finale di Europa League . Gli uomini di Paolo Vanoli devono ribaltare lo svantaggio di tre gol accumulato nella gara d'andata contro il Crystal Palace , un ostacolo che appare quasi insormontabile. Nonostante il morale ritrovato grazie alla recente vittoria in campionato contro la Lazio, la missione si prospetta estremamente ardua. Il team inglese, guidato da Glasner, arriva a Firenze forte di un vantaggio rassicurante e con diverse opzioni a disposizione per gestire il risultato e garantirsi l'accesso alle semifinali.

Le formazioni annunciate vedono assenze pesanti per la Viola. Paolo Vanoli dovrà fare a meno di Dodò, squalificato per l'ammonizione rimediata nella partita di andata, e il suo posto sulla fascia sarà preso da Comuzzo, chiamato ad adattarsi in un ruolo non primario. Anche Kean non sarà disponibile, con Piccoli che è stato scelto per occupare il centro dell'attacco. Per quanto riguarda il Crystal Palace, Glasner schiera una formazione solida e pronta a difendere il vantaggio acquisito. Tra i pali ci sarà Henderson, con una linea difensiva composta da Richards, Lacroix e Canvot. A centrocampo spazio per Munoz, Wharton, Kamada e Mitchell, mentre il tridente offensivo sarà formato da Sarr, Pino e Mateta.

L'esperienza dello spagnolo chiamato a dirigere l'incontro arbitrale aggiunge un ulteriore elemento di attenzione a questa delicata partita. La Fiorentina si aggrappa al calore del proprio pubblico, che riempirà gli spalti del Franchi per spingere i propri beniamini verso una rimonta storica. Ogni gol segnato dai viola potrebbe riaccendere la speranza, ma la solidità difensiva del Crystal Palace e la necessità di segnarne almeno tre senza subirne nella propria porta rendono il compito ancora più complesso.

La gara si preannuncia quindi come un test di grande carattere per la squadra di Vanoli, che dovrà dimostrare di avere la forza e la determinazione necessarie per superare questo deficit. Il sogno europeo della Fiorentina passa per una notte magica, un vero e proprio miracolo sportivo, e l'intera città spera che i propri colori possano essere protagonisti anche nelle fasi finali del torneo continentale. L'appuntamento è fissato per una notte di grande calcio, con Pietro Pisaneschi che vi accompagnerà in diretta per Eurosport in questa emozionante sfida





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