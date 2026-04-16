Fiorentina, impresa in Europa League: Vanoli punta sulla rimonta contro il Crystal Palace

La Fiorentina affronta il Crystal Palace nell'andata degli ottavi di Europa League. Sotto di tre gol e con assenze pesanti, i viola cercano una rimonta storica allo stadio Artemio Franchi, con fischio d'inizio alle 21:00. Il tecnico Vanoli schiera un 4-1-4-1 inedito vista l'indisponibilità di Dodò e Kean. Dall'altra parte, Glanser dovrebbe confermare l'undici che ha vinto all'andata.

La Fiorentina è chiamata a un'impresa titanica questa sera allo stadio Artemio Franchi, dove alle 21:00 affronterà il Crystal Palace nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League . L'andata ha visto le Eagles imporsi con un netto 3-0, un risultato che rende il compito dei viola estremamente arduo. Sarà il fischio d'inizio dell'arbitro Jesús Gil Manzano a dare il via a una sfida che richiederà cuore, determinazione e un pizzico di magia per ribaltare il verdetto dell'andata.

La missione rimonta per la Fiorentina si presenta in salita anche a causa di assenze pesanti che costringono mister Paolo Vanoli a ridisegnare la squadra. Mancheranno infatti Dodò, squalificato, e Moise Kean, che non è riuscito a recuperare in tempo per essere almeno una pedina a disposizione, non avendo preso parte all'allenamento di rifinitura. Nel consueto schieramento tattico viola, un 4-1-4-1 ormai consolidato, Comuzzo verrà adattato sulla fascia destra della difesa. Davanti al portiere De Gea, completano il pacchetto arretrato Pongracic, Ranieri e Gosens. A centrocampo, Fagioli agirà da schermo davanti alla difesa, supportato da Mandragora e Ndour posizionati qualche metro più avanti. Le ali offensive saranno affidate a Harrison e Gudmundsson, mentre l'attacco sarà guidato da Piccoli, pronto a svariare e a fungere da centravanti. Questa formazione inedita, frutto delle circostanze, dovrà trovare la giusta amalgama e la necessaria solidità per contenere gli attacchi avversari e, soprattutto, per cercare di colpire.

Dall'altra parte del campo, il tecnico del Crystal Palace, Glanser, forte del risultato favorevole ottenuto all'andata, potrebbe optare per la conferma in blocco dell'undici che ha ben figurato al Selhurst Park. Davanti al portiere Henderson, la linea difensiva a tre vedrà Canvot, Richards e Lacroix. In mediana, l'ex giocatore della Lazio Kamada sarà affiancato da Wharton, mentre sulle corsie esterne agiranno Munoz e Mitchell. Il reparto offensivo sarà guidato da Mateta, supportato ai lati da Sarr e Guessand. L'obiettivo del Crystal Palace sarà quello di gestire il vantaggio accumulato, chiudere gli spazi e sfruttare al meglio le occasioni che si presenteranno, senza necessariamente scoprirsi troppo, ma con la consapevolezza di poter affondare il colpo qualora la Fiorentina dovesse sbilanciarsi eccessivamente alla ricerca del gol. L'equilibrio, la disciplina tattica e la capacità di capitalizzare gli errori avversari saranno le chiavi del match per gli inglesi.

Si preannuncia una serata intensa, dove la strategia e la lucidità saranno fondamentali per entrambe le compagini. La Fiorentina crede nell'impresa, nonostante le difficoltà, e Vanoli proverà a infondere quella mentalità vincente necessaria per ribaltare un punteggio sfavorevole. La posta in palio è alta, con l'accesso ai quarti di finale che rappresenterebbe un traguardo importante per la stagione dei viola, offrendo una potenziale svolta positiva in un percorso europeo che finora ha regalato emozioni ma anche qualche delusione. La tifoseria viola è chiamata a giocare un ruolo fondamentale, spingendo i propri beniamini verso una rimonta che entrerebbe di diritto nella storia del club, trasformando un ostacolo apparentemente insormontabile in un trampolino di lancio per sogni ancora più grandi. Il calcio, si sa, regala sempre sorprese, e la speranza è che questa sera possa essere una di quelle magiche occasioni in cui l'impossibile diventa realtà, soprattutto davanti al proprio pubblico





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