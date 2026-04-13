Fiorentina-Lazio: Gosens punisce i biancocelesti, Sarri analizza la sconfitta e il futuro

La Fiorentina supera la Lazio al Franchi, interrompendo la striscia positiva dei biancocelesti. Sarri commenta la partita, le difficoltà della stagione e il suo futuro.

La Fiorentina consolida la salvezza, mentre la Lazio interrompe una serie positiva di quattro risultati utili consecutivi, leccandosi le ferite. Romagnoli e compagni vengono puniti al Franchi, sfruttando l'unico errore difensivo con un gol di Gosens al 28', chiudendo di fatto un campionato che li vede a metà classifica: noni a quattro lunghezze dal Bologna, ottavo, i biancocelesti dovranno limitarsi a difendere la loro posizione dall'assalto di Udinese (-1) e Sassuolo (-2).

Gli ospiti partono in maniera aggressiva, divorandosi, con un ritrovato Zaccagni e Cancellieri, una potenziale occasione per portarsi in vantaggio. Gol mangiato, gol subito: il quinto gol di Gosens in tredici confronti contro la Lazio, una vera e propria sentenza. La ripresa presenta pochi sussulti, fatta eccezione per un giallo a Noslin per simulazione, poi revisionato al VAR per un possibile calcio di rigore causato da Mandragora. L'arbitro Fabbri conferma la decisione presa in campo, e gli ultimi tentativi di una Lazio insolitamente schierata con un 4-2-3-1 nell'ultimo quarto d'ora, risultano vani: tre punti conquistati con cinismo dai viola contro un avversario, come spesso accade, inconcludente e privo di mordente in fase offensiva.

Ai microfoni di Dazn, il tecnico Maurizio Sarri non getta la croce addosso ai suoi giocatori. «Abbiamo la responsabilità di aver concesso il gol e qualche ripartenza, ma abbiamo disputato la partita, con possesso palla e qualche opportunità, e non meritavamo la sconfitta», ha dichiarato il tecnico. «Non sono preoccupato per il mio futuro, ma per quello della Lazio, vedremo: non ho idea di quali possano essere i piani futuri. La stagione è stata difficile, molto faticosa, per preparare questa gara eravamo senza dieci giocatori, siamo stati costretti a far giocare elementi acciaccati. Vediamo cosa ha in mente la società e di conseguenza cosa intendo io».

L'attacco fatica a esprimersi. «La difficoltà a penetrare l'area di rigore è un problema che ci trasciniamo dall'inizio dell'anno, è una caratteristica che ci manca. Raramente accompagnavamo l'azione in modo da produrre qualcosa di diverso, alla fine Ratkov ha avuto un'opportunità pericolosa». In vista della trasferta di Bergamo, non ci sono soluzioni immediate: «Recuperare i giocatori è importante, ma devono essere recuperati in piena efficienza: alcuni sono clinicamente guariti, ma non sono al meglio. Da qui alla fine del campionato vogliamo giocare partite vere, come abbiamo fatto anche stasera».

LA CONFERENZA STAMPA: Come valuta la condizione della squadra in vista della semifinale di Bergamo? «Se dipendesse da me, vorrei giocare sempre ad alti livelli perché poi è complicato tirare fuori il coniglio dal cilindro in una singola partita. Stasera non ho visto la squadra giocare male. Il vantaggio è stato un po' casuale, avremmo potuto segnare anche all'inizio. Dopodiché la Fiorentina si è chiusa, noi abbiamo avuto difficoltà a trasformare il predominio in vere occasioni da gol, e questo è il nostro difetto principale».

Sono state registrate quarantadue infortuni. Come spiega questa situazione? «Penso sia una combinazione di diversi fattori che ci hanno portato a una stagione di grande difficoltà. La situazione di Maldini è cronica e richiede talvolta un periodo di stop».

Ha una soluzione per migliorare la capacità realizzativa della squadra? «Se avessi la soluzione, sarei al Real Madrid. Nelle ultime due partite abbiamo incontrato squadre che si sono portate in vantaggio e hanno adottato un sistema di gioco difensivo molto basso. In queste situazioni, segnare non è facile per nessuno. Se poi mi dite che il possesso palla non conta nulla, non sono d'accordo. Il nostro problema è l'area di rigore, non il possesso».

Da dove riparte la Lazio? E da dove riparte Sarri? «Sarri? Sono io che devo ascoltare la società. Se fossi io, investirei sul mercato settecento milioni. Per quanto riguarda il futuro, attenderemo di conoscere i piani della società e se ha un progetto. Faremo delle valutazioni: se sono soddisfatti, troveremo un accordo; altrimenti, cercheremo una soluzione alternativa. In questi giorni parlerò solo con la Lazio».

Si aspetta un ritorno in auge come potenziale allenatore della Fiorentina? «L'accoglienza del Franchi è stata emozionante. Nell'anno in cui sono stato fermo, i tifosi mi sono stati molto vicini. Forse perché sono cresciuto qui, in piazza Alberti... ma probabilmente non avrò mai la possibilità di allenare la Fiorentina».

Alla fine ha fatto pace con Paratici? «Negli ultimi tempi i rapporti erano tesi, ma mi hanno fatto piacere le sue parole. Quello scudetto della Juventus è stato sottovalutato perché si pensava fosse scontato, mentre, come ho sempre detto, era una squadra a fine ciclo».

Il rigore su Noslin? «Arbitrano ognuno per conto suo. Se lo chiedi a me, i rigori sono altri. Ma se mi chiedi se fosse rigore secondo i parametri di questa stagione, ti dico di sì».





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