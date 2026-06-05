Fiorentina: salvezza ottenuta, ma Vanoli e lo staff lasceranno la guida tecnica a fine stagione

Il club Viola annuncia la separazione dall'allenatore Vanoli nonostante la salvezza raggiunta in condizioni quasi disperate. Riconoscimento per il lavoro straordinario di un tecnico che ha ribaltato una stagione iniziata senza vittorie. Gratitudine e stima reciproca chiudono un'esperienza storica per la Fiorentina.

Il club ha annunciato attraverso una nota ufficiale la decisione di non proseguire con l'allenatore Vanoli e il suo staff, nonostante il raggiungimento della salvezza in Serie A . La nota sottolinea la gratitudine per il lavoro straordinario svolto in una situazione estremamente difficile.

Vanoli e il suo team sono subentrati a novembre, quando la Fiorentina si trovava all'ultimo posto in classifica senza alcuna vittoria nelle prime quindici partite. Grazie alla loro professionalità, passione e coraggio, sono riusciti a invertire la rotta, riportando fiducia, unità e compattezza nel gruppo. Il comunicato evidenzia che nessuna squadra, nella storia della Serie A, era mai riuscita a ottenere la salvezza senza vittorie nelle prime quindici partite, rendendo l'impresa ancora più notevole.

Il club ha espresso ammirazione per l'uomo e il professionista, assicurando che la stima e la gratitudine rimarranno immutate. L'allenatore, da parte sua, ha ringraziato la società per l'opportunità, definendo l'esperienza intensa e formativa, e ha augurato il meglio per il futuro alla Fiorentina. Nonostante la separazione, i rapporti si chiudono con rispetto e affetto, riconoscendo il valore di un'impresa sportiva che ha evitato una retrocessione data per quasi certa.

La stagione della Fiorentina, iniziata in salita, si è conclusa con una meritata salvezza, grazie a una rinascita basata su cultura del lavoro, senso di appartenenza e una mentalità vincente. Il tecnico e il suo staff hanno lavorato incessantemente per ridare slancio a una squadra demotivata, costruendo una solida identità tattica e psicologica. Il club, pur cambiando guida tecnica, porta con sé un patrimonio di fiducia ritrovata e una lezione di resilienza che potrebbe essere decisiva per le prossime stagioni.

La notizia segna la fine di un ciclo ma celebra un'impresa sportiva che rimarrà negli annali della società per la difficoltà delle premesse e la qualità del risultato finale





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