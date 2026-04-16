Fiorentina, Vanoli tra sogno europeo e priorità salvezza: "Il campionato è il mio compito non finito"

L'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, chiarisce le priorità stagionali della squadra in vista della sfida di Conference League. La salvezza resta l'obiettivo principale, mentre le scelte in Europa sono state condizionate da questo traguardo.

La Fiorentina si prepara ad affrontare una sfida titanica contro il Viktoria Plzeň, con l'obiettivo di ribaltare il risultato dell'andata e proseguire il cammino europeo. Nonostante la determinazione esternata da mister Paolo Vanoli , che parla di "sogno rimonta", è chiaro che la competizione UEFA non sia mai stata la priorità assoluta per la squadra gigliata.

L'obiettivo primario, sin dall'arrivo del tecnico, è sempre stato la salvezza, come confermato dalle sue stesse parole in conferenza stampa: "Dobbiamo essere realisti, quando sono arrivato la Fiorentina era ultima con 4 punti e con la società parlammo soprattutto del campionato. Quella era la priorità. Di conseguenza è normale che a volte certe scelte in Conference siano state condizionate anche dal campionato, dove il mio compito non è ancora finito". Questa dichiarazione getta luce sulle decisioni tecniche prese in Europa, spesso influenzate dalla necessità di preservare energie e concentrazione per le partite di campionato, fondamentali per raggiungere l'obiettivo prefissato dalla dirigenza dopo l'esonero di Pioli. Vanoli stesso ha messo in evidenza questo aspetto, affermando: "Se merito di restare? Quando sono arrivato la società mi aveva chiesto la salvezza...". A sostegno della sua tesi, il tecnico ha citato dati eloquenti: "Nessuna squadra si era mai salvata senza aver mai vinto nelle prime undici partite". Ha poi voluto sottolineare la fiducia ricevuta dalla società, pur lanciando una battuta che lascia spazio a interpretazioni e decisioni future: "Io lavoro sempre al Viola Park. Vivo qui, non ho neanche comprato casa. Sono sempre qui, vediamo se a giugno mi butteranno fuori...". La palla, dunque, torna alla dirigenza della Fiorentina, chiamata nelle prossime settimane a definire il futuro della panchina. La sfida al Franchi rappresenta un'opportunità per la squadra di compiere un'impresa memorabile, ma la vera priorità della stagione rimane ancorata alla lotta per la permanenza in Serie A, un traguardo su cui Vanoli e i suoi giocatori hanno concentrato la maggior parte delle loro energie. La conferenza stampa pre-partita di Paolo Vanoli in vista del match contro il Viktoria Plzeň ha rivelato le vere priorità stagionali della Fiorentina, mettendo in luce come la salvezza fosse l'obiettivo cardine sin dal suo arrivo. Nonostante l'entusiasmo per una potenziale rimonta in Conference League, le sue parole evidenziano un approccio pragmatico, dettato dalle circostanze iniziali del suo incarico. "Quando sono arrivato la Fiorentina era ultima con 4 punti e con la società parlammo soprattutto del campionato", ha dichiarato Vanoli, ribadendo che "quella era la priorità". Questa ammissione chiarisce il motivo per cui, in diverse occasioni, le scelte in Europa siano state subordinate alle esigenze del campionato. La missione principale del tecnico, infatti, non è ancora conclusa, e il mantenimento della categoria rappresenta un traguardo di primaria importanza. La frase "Se merito di restare? Quando sono arrivato la società mi aveva chiesto la salvezza...", lanciata da Vanoli, non è solo una riflessione sul suo operato, ma anche un chiaro messaggio alla dirigenza riguardo alle aspettative iniziali e agli obiettivi raggiunti, o da raggiungere. La sua dichiarazione sui dati statistici, "Nessuna squadra si era mai salvata senza aver mai vinto nelle prime undici partite", rafforza l'idea di un percorso in salita ma anche di una progressiva crescita della squadra. Il tecnico ha poi espresso gratitudine per la fiducia accordatagli, pur lasciando intendere una certa incertezza sul proprio futuro con una battuta: "Io lavoro sempre al Viola Park. Vivo qui, non ho neanche comprato casa. Sono sempre qui, vediamo se a giugno mi butteranno fuori...". Questo commento rimanda la decisione finale alla dirigenza, che entro poche settimane dovrà valutare il suo operato e decidere se confermarlo o meno. La partita contro il Viktoria Plzeň diventa quindi non solo un'occasione per inseguire un sogno europeo, ma anche un test importante che potrebbe influenzare le future scelte societarie, pur rimanendo la salvezza il faro guida della stagione della Fiorentina. La Fiorentina si appresta ad affrontare la trasferta contro il Viktoria Plzeň con la consapevolezza di dover compiere un'impresa quasi leggendaria per ribaltare il risultato dell'andata e proseguire il proprio cammino in Conference League. Nonostante l'allenatore Paolo Vanoli abbia parlato apertamente di un "sogno rimonta", le sue dichiarazioni alla vigilia hanno sgombrato il campo da equivoci riguardo alle reali priorità della stagione. Fin dal suo arrivo, l'obiettivo primario della squadra gigliata è stato senza dubbio la salvezza in Serie A. Come confessato dallo stesso Vanoli in conferenza stampa, "quando sono arrivato la Fiorentina era ultima con 4 punti e con la società parlammo soprattutto del campionato. Quella era la priorità". Questa ammissione chiarisce il motivo per cui, in molte circostanze, le scelte tecniche in competizioni europee siano state inevitabilmente condizionate dalla necessità di preservare le energie e la concentrazione per le delicate sfide di campionato, un compito che il tecnico considera ancora "non finito". L'eco di queste dichiarazioni, unite alle richieste espresse dal club dopo l'esonero di Pioli, rende più comprensibile l'orientamento tattico e le strategie adottate in Conference League. Vanoli ha saggiamente posto l'accento sulla questione della sua permanenza, collegandola all'obiettivo iniziale: "Se merito di restare? Quando sono arrivato la società mi aveva chiesto la salvezza...". Ha poi evidenziato un dato statistico significativo per sottolineare la difficoltà del percorso compiuto: "I dati ci dicono che nessuna squadra si era mai salvata senza aver mai vinto nelle prime undici partite". Nonostante ciò, ha manifestato gratitudine per il supporto ricevuto dalla società, ma ha al contempo lanciato un'ulteriore battuta, quasi una sfida, che rimette la decisione finale nelle mani della dirigenza: "Io lavoro sempre al Viola Park. Vivo qui, non ho neanche comprato casa. Sono sempre qui, vediamo se a giugno mi butteranno fuori...". Questa affermazione, carica di significato, invita la dirigenza viola a riflettere e a prendere una decisione nelle prossime settimane sul futuro della panchina, in attesa di valutare l'esito della stagione e le prestazioni della squadra, con la salvezza come faro principale





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