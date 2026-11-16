Fiorito nominato coordinatore Frosinone: Vannacci annuncia la svolta

Franco Fiorito torna in politica: Roberto Vannacci lo nomina coordinatore di Futuro Nazionale a Frosinone. Il passato giudiziario e il ruolo di analista.

Roberto Vannacci, presidente del movimento Futuro Nazionale, ha ufficialmente annunciato il rientro nella scena politica attiva di Franco Fiorito, figura storica della destra laziale. Vannacci ha conferito a Fiorito l'incarico di Coordinatore Provinciale di Frosinone del Partito, una posizione che gli garantirà un ruolo centrale nell'organizzazione territoriale del movimento.

L'assegnazione del ruolo include anche la responsabilità di Responsabile Regionale per gli Enti Locali nel Lazio, un incarico di prestigio che testimonia la fiducia riposta dal leader nazionale nelle capacità organizzative di Fiorito. La decisione ha effetti immediati, segnando una nuova fase professionale per l'ex esponente del Popolo delle Libertà, che riprende quindi l'attività istituzionale dopo anni di silenzio politico.

Also read Qualità della vita, Frosinone resta all’83° posto: sanità e demografia in fondo alla classifica

Il profilo politico di Franco Fiorito

La nomina di Franco Fiorito, noto con il soprannome di 'Er Batman', rappresenta un ritorno ufficiale dopo il suo allontanamento dalle cariche elettive nel 2013. Quel anno segnò una svolta drammatica per la sua carriera a causa di complessi vicissitudini giudiziarie che avevano interessato l'amministrazione regionale guidata allora da Renata Polverini. In quel frangente, le indagini portarono all'arresto di Fiorito e contribuirono alla caduta della giunta regionale.

Prima di questo arresto, la carriera di Fiorito era stata contrassegnata da numerosi successi elettorali. Era stato Federale del Movimento Sociale in provincia di Frosinone e aveva ricoperto la carica di sindaco di Anagni per due mandati consecutivi. La sua popolarità nella provincia di Frosinone era tale da renderlo il politico più votato in assoluto, ottenendo un risultato record di 26.217 voti durante le consultazioni elettorali.

Advertisement

Dopo il processo e la condanna, che lo aveva portato a rassegnare le dimissioni pur sostenendo la propria innocenza, Fiorito aveva interrotto la sua attività politica diretta. Per molto tempo si è dedicato alla sfera privata e professionale, lasciando un vuoto nella classe dirigente locale che ora viene colmato da questa nuova nomina in Futuro Nazionale.

Attualità e interessi professionali recenti

Negli anni trascorsi lontano dalle politiche attive, Franco Fiorito ha diversificato le sue attività professionali. Attualmente è impegnato nel settore dell'agricoltura biologica nella zona di Anagni, dimostrando un interesse concreto per le tematiche ambientali e produttive del territorio. Questa esperienza pratica potrebbe offrire nuove prospettive alla sua azione futura all'interno del movimento.

Oltre all'impegno agricolo, Fiorito mantiene una presenza nel dibattito pubblico attraverso la collaborazione con una testata online specializzata in analisi politiche del Lazio. Questa attività giornalistica gli ha permesso di restare aggiornato sulle dinamiche del panorama politico regionale e nazionale, mantenendo vivo il suo legame con i temi dell'attualità e della governance.

Contesto politico e reazioni del movimento

La decisione di Roberto Vannacci di inserire Fiorito in posizioni di chiave come coordinatore provinciale e responsabile regionale degli enti locali riflette una strategia di ampliamento delle basi di Futuro Nazionale. L'arrivo di un esponente con una storia così radicata nel territorio laziale e con una significativa esperienza amministrativa a livello locale e regionale è visto come un potenziamento delle capacità organizzative del partito.

Advertisement

Questa nomina riapre anche un discorso sul passato giudiziario di Fiorito e sul suo impatto precedente sulla politica laziale. La condanna a 3 anni e 4 mesi per la gestione irregolare dei fondi destinati al Gruppo consiliare era stata un evento cardine nelle vicende giudiziarie che avevano coinvolto l'amministrazione Polverini. Il ritorno in politica di una figura centrale di quel periodo segnano una nuova pagina nella storia recente del movimento.