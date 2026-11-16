Franco Fiorito, ex condannato per peculato noto come Batman, diventa referente di Futuro Nazionale a Frosinone. Le reazioni e le dichiarazioni sul suo ritorno politico.

Il generale Giorgio Vannacci ha scelto Franco Fiorito, cinquantacinquenne di Anagni noto con il soprannome Batman, come nuovo referente di Futuro Nazionale per la provincia di Frosinone. Questa nomina segna un ritorno significativo per il politico ciociaro, che ha ricoperto il ruolo di capogruppo del Popolo della libertà in Regione Lazio nel 2012 prima di vedere la sua carriera interrotta da condanne giudiziarie.

Profilo e Contesto Storico della Nomina

Fiorito si presenta come una figura istituzionale preparata, pronta a misurarsi nuovamente con la costruzione del consenso politico nel territorio. Vannacci, leader del movimento, ha selezionato un profilo che risponde a precise esigenze di struttura e credibilità, nonostante il pesante bagaglio di cronaca nera e politica che accompagna il nome di Fiorito. Il riferimento al supereroe non è dovuto a un'identità segreta, ma è stato inventato di sana pianta, un dettaglio che al soggetto piace poiché simboleggia l'idea di un eroe controcorrente.

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La Questione del Peculato e le Conseguenze Economiche

La condanna definitiva riguarda l'uso improprio di fondi regionali destinati all'attività politica, reato noto come peculato. I dettagli del caso hanno subito un'escalation preoccupante: la somma contestata inizialmente ammontava a 571mila euro, per poi salire a 1 milione e 300mila euro nei successivi gradi di giudizio. Fiorito ammette di aver stornato tali fondi su conti correnti diversi da quello del gruppo regionale, definendo l'atto una scelta ingenua basata su un accordo politico che riteneva lecito al momento dei fatti.

Impatto Patrimoniale e Dichiaraioni Pubbliche

Le conseguenze legali hanno portato alla rovina patrimoniale del politico. Fiorito racconta di aver posseduto quattordici immobili, che ha dovuto vendere per far fronte alle spese legali e alle sanzioni imposte. Ha specificato che la sua immagine pubblica è stata distorta: non guida automobili di lusso né si concede vacanze costose alle Canarie a spese della collettività. Il mezzo che utilizza ancora oggi è una Jeep acquistata con il suo stipendio, che gli era stata sequestrata e per la quale ha dovuto instaurare una battaglia legale per riottenerne la restituzione.

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Strategia Elettorale e Ruolo nelle Alleanze

La nomina di Fiorito si inserisce in un contesto di alleanze destre più ampio, dove il peso elettorale di Futuro Nazionale risulta determinante. Il generale Vannacci sottolinea come i voti del suo movimento siano cruciali per impedire la vittoria della sinistra nelle prossime consultazioni. Anche se la somma dei voti di altri partiti potrebbe non raggiungere la soglia decimale del generale, un consenso del sei per cento rappresenta comunque una forza politica rilevante in grado di influenzare gli equilibri nazionali.

Prospettive Future e Obiettivi Locali

Nonostante il nuovo incarico nazionale, Franco Fiorito chiarisce di non essere alla ricerca di una poltrona a livello centrale. Il suo obiettivo principale rimane il territorio di Anagni, dove si candiderebbe a sindaco se le condizioni lo permettessero. La sua carriera politica ha radici profonde, iniziata con l'iscrizione al Movimento sociale a quattordici anni, e continua oggi con il sostegno di figure chiave della destra italiana, inclusi i Fratelli d'Italia, che sono stati tra i primi a congratularsi con lui per la riapertura di questo capitolo pubblico.