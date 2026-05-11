Fire breaks out on Turkish Airlines plane's tyre after landing in Nepal's capital of Kathmandu

A minor fire broke out on a tyre of a Turkish Airlines plane after it landed in Nepal's capital of Kathmandu, causing the closure of the airport for an hour. The passengers and crew were evacuated with no injuries.

Una minor fiammata è esplosa su un pneumatico di un aereo Turkish Airlines appena atterrato lunedì a Kathmandu , capitale del Nepal , costringendo la chiusura dell’aeroporto per un’ora.

Tutti i passeggeri e l’equipaggio, che stavano viaggiando da Istanbul, sono stati evacuati in sicurezza attraverso le uscite d’emergenza senza conseguenze per nessuno. Il responsabile ha dichiarato che l’incendio si era verificato sul pneumatico posteriore destro dell’aereo e che era stato estinto. Infine, l’aereo è stato portato alla pista per fermarsi





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