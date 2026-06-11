Firefighters battle blaze in aftermath of Iranian drone attacks in Bahrain

Firefighters are working to extinguish a fire that broke out in the aftermath of Iranian drone attacks, according to Bahrain's Interior Ministry. The location of the incident is given as Bahrain.

Firefighters work to extinguish fire in the aftermath of Iranian drone attacks , according to Bahrain ’s Interior Ministry, at a location given as Bahrain . Ministry of Interior of the Kingdom of Bahrain /Handou (I vigili del fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio scoppiato in seguito agli attacchi con droni iraniani, secondo quanto riferito dal Ministero dell’Interno del Bahrein, in una località indicata come il Bahrein, in questa immagine fornita dall’agenzia e diffusa l’11 giugno 2026.

Ministero dell’Interno del Regno del Bahrein/Immagine fornita dall’agenzia via REUTERS ( Questa notizia è stata tradotta con DeepL per consentirti di leggere subito in italiano il notiziario della Reuters. Nessuna traduzione automatica è perfetta né può sostituire i traduttori umani.





Internazionale / 🏆 10. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Iran Drone Attacks Bahrain Firefighters Extinguishing Fire

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Aggressioni militari e notizie di cronacaIl testo contiene notizie relative a attacchi militari e notizie di cronaca, tra cui l'annuncio del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamica di aver colpito basi in Kuwait e Bahrain, la dichiarazione del presidente americano Donald Trump di voler fermare gli attacchi all'Iran e la notizia della morte di Beatrice a 2 anni dopo aver subito botte e essere costretta a fumare.

Read more »

Come appendere i quadri in casa: le regole da interior designerPareti piene di buchi e tele messe a caso? Questa è la regola aurea degli interior designer per appendere i quadri in casa per un effetto wow!

Read more »

Nuovi raid Usa in Iran, Trump: 'Sì all'intesa o bombarderemo senza pietà'. Teheran risponde attaccando basi americane in Bahrain e Kuwait. Pasdaran: 'La regione diventerà il vostro inferno'Nuova escalation tra Washington e Teheran dopo i raid americani. Il presidente Usa rivela contatti diretti con gli iraniani ma lancia un ultimatum. Le Guardie rivoluzionarie smentiscono e annunciano ritorsioni: 'La regione diventerà il vostro inferno'.

Read more »

AirAsia X Postpones Bahrain Service Launch Amid Middle East ConflictMalaysian low-cost airline AirAsia X has postponed the launch of its planned service via Bahrain until at least August due to the conflict in the Middle East. The company initially planned to commence the route in June, linking Kuala Lumpur to Bahrain and onward to London's Gatwick airport. It now expects the service to start in August or September, subject to market conditions.

Read more »