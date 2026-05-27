Firenze estende le limitazioni sugli affitti brevi a nuove zone della città

Il Comune di Firenze ha approvato una delibera che estende le restrizioni sugli affitti brevi a nove zone al di fuori del centro storico, bloccando nuove aperture di locazioni turistiche. Il provvedimento, che entrerà in vigore a giugno, prevede una serie di obblighi per i proprietari e una moratoria fino al 2028 per gli adeguamenti. La sindaca Funaro difende la misura come necessaria per tutelare la residenzialità e contrastare il turismo di massa.

Il Comune di Firenze ha approvato una delibera che estende le limitazioni sugli affitti brevi a nove zone outside the centro storico, dove già vigono restrizioni.

Di fatto, non sarà più possibile aprire nuove locazioni turistiche per affitti brevi in quelle aree. Il provvedimento, atteso per l'approvazione del consiglio comunale il 4 giugno, entrerà in vigore dopo due settimane.

Questa misura, discussa da tempo, è stata confermata a metà maggio dalla sindaca di centrosinistra Sara Funaro, eletta nel 2024, dopo che il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Toscana ha respinto i ricorsi presentati da operatori del settore, associazioni di categoria e cittadini che cercavano di opporsi agli obblighi per i proprietari e al divieto di nuove locazioni turistiche nel centro storico. La delibera approvata martedì integra e amplia il perimetro di applicazione di divieti e regole.

La legge regionale sul turismo, in vigore dal 2025, include una moratoria di tre anni: pertanto, gli affittuari di strutture già utilizzate per affitti brevi avranno tempo fino al 2028 per adeguarsi alle nuove misure. Firenze si sta dimostrando la città italiana più attiva nella regolamentazione e limitazione degli affitti brevi, con Funaro che ha fatto del contrasto al turismo di massa un pilastro del suo mandato.

Con la nuova delibera, l'amministrazione prosegue l'impegno per tutelare la residenzialità e garantire un equilibrio sostenibile tra turismo e vita quotidiana dei cittadini, in un contesto in cui gli affitti turistici brevi sono proliferati rapidamente. Le zone interessate sono Campo di Marte, San Jacopino, Gavinana, Pignoncino e Paolo Uccello, Statuto e Rifredi, Libertà, Oberdan e Savonarola, Bronzino e Pier Vettori, Fonderia e Petrarca.

Complessivamente, quest'area conta 67.780 case distribuite su oltre 500 strade, quasi il doppio rispetto alle 35.593 del centro storico. In queste zone, le locazioni turistiche saranno soggette a una serie di obblighi, cui gli operatori dovranno adeguarsi entro il 2028. Tali obblighi riguardano standard qualitativi degli alloggi, autorizzazioni necessarie, sanzioni e controlli. In particolare, i proprietari dovranno iscriversi al registro comunale delle locazioni turistiche e ottenere un'autorizzazione quinquennale per ogni unità immobiliare.

Gli appartamenti dovranno avere una metratura minima di 28 metri quadrati; le camere singole almeno 9 mq, le matrimoniali o doppie 14 mq; la cucina abitabile almeno 9 mq e i bagni 2,5 mq. Inoltre, tutti gli alloggi dovranno conformarsi a norme edilizie, impiantistiche, antincendio, acustiche e igienico-sanitarie, e possedere ed esporre il CIN, il codice identificativo nazionale per gli affitti brevi introdotto nel 2024.

Il consiglio comunale potrà comunque modificare le modalità di rilascio delle autorizzazioni e le zone interessate dai divieti sulla base di un monitoraggio avviato un anno fa. Funaro ha sottolineato che, quando sarà possibile rilasciare nuove autorizzazioni, il comune darà priorità ai piccoli proprietari rispetto agli imprenditori. La decisione ha suscitato critiche da parte di alcuni operatori che lamentano l'assenza di un confronto. Funaro ha replicato: 'Non stiamo facendo una guerra contro qualcuno, stiamo lavorando per tutelare la nostra città.

Le sentenze del TAR hanno affermato con chiarezza un principio fondamentale: l'interesse collettivo e il diritto all'abitare vengono prima di ogni altro interesse'. La scelta di estendere i limiti si basa su un monitoraggio condotto dall'università La Sapienza di Roma e dall'ufficio Statistica del comune, che ha analizzato il rapporto tra case per residenti e case per turisti, la crescita dei posti letto turistici e degli annunci.

Secondo i dati, nell'area immediatamente attorno al centro, le case per affitti brevi rappresentano dal 20 al 44 percento delle abitazioni, con il rischio di un ulteriore aumento. Funaro ha espresso fiducia che il blocco degli affitti brevi non comporterà un aumento dei costi degli affitti e dei prezzi delle case, citando l'esempio di Barcellona che, dopo aver adottato misure contro l'iperturismo, ha visto diminuire affitti e prezzi. A Firenze risiedono oltre 360.000 persone





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