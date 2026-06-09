Firenze, spari in centro storico: 33enne ferito vicino al Duomo. Indaga la polizia

Un uomo di 33 anni è stato colpito da un proiettile alla spalla in pieno centro a Firenze, vicino al Duomo. Trasportato in codice rosso a Careggi, non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini della polizia sono in corso per ricostruire l'accaduto e identificare il responsabile, che sembra appartenere a un gruppo di giovani.

Nel pomeriggio di martedì 9 giugno, in pieno centro storico di Firenze , vicino al Duomo , un uomo di 33 anni è stato ferito da un colpo di arma da fuoco alla spalla.

L'allarme è scattato immediatamente e il 118 ha trasportato il ferito all'ospedale di Careggi in codice rosso. Sebbene le condizioni iniziali apparissero gravi, le prime informazioni indicano che la situazione non è in pericolo di vita. Le indagini, coordinate dalla polizia, sono in corso per ricostruire l'accaduto, identificare il responsabile e comprendere il movente. Al momento non si conoscono con precisione il contesto e le eventuali responsabilità.

Gli investigatori stanno anche verificando la presenza di telecamere di sorveglianza nella zona che possano aver registrato l'episodio. Secondo le prime ricostruzioni, il colpo sarebbe partito accidentalmente da un gruppo di giovani che si trovava nei pressi del luogo del ferimento. La vicenda ha sollevato preoccupazione tra i residenti e i turisti in una delle zone più frequentate della città. La polizia invita chiunque abbia informazioni a collaborare per fare luce su quanto accaduto.

L'area del centro storico è stata temporaneamente transennata per i rilievi del caso. Il sindaco di Firenze ha expressed solidarietà alla vittima e ha sottolineato l'impegno delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza della città. La comunità locale si augura che le indagini possano concludersi rapidamente e che venga fatta piena chiarezza sulle dinamiche dell'incidente. L'episodio ricorda altre analoghe situazioni verificatesi in passato in aree urbane densamente popolate, dove il maneggio nonaccidentale di armi da fuoco ha causato gravi conseguenze.

Le autorità ricordano l'importanza di segnalare tempestivamente qualsiasi comportamento sospetto o pericoloso. La sicurezza pubblica rimane una priorità, specialmente in luoghi di aggregazione sociale. Il ferito, non in pericolo di vita, continua a essere monitorato dal personale medico dell'ospedale di Careggi. La polizia scientifica sta inoltre esaminando eventuali prove fisiche raccolte sul posto.

L'inchiesta prosegue senza sosta e presto potrebbero arrivare sviluppi significativi. La città di Firenze, nota per il suo patrimonio artistico e culturale, deve confrontarsi anche con le sfide della sicurezza urbana. Questo incidente ha riacceso il dibattito sul controllo delle armi e sulla necessità di prevenire episodi simili. Le forze dell'ordine rafforzano i pattugliamenti nelle zone più critiche.

Il messaggio delle istituzioni è chiaro: tolleranza zero verso chi mette a repentaglio l'incolumità pubblica. Si attendono ora i risultati degli accertamenti balistici e le testimonianze dei presenti. La comunità si stringe attorno al ferito e auspica una pronta guarigione. La vicenda rimane sotto l'attenzione dei media locali e nazionali.

La polizia invita i cittadini a mantenere la calma e a Collaborare attivamente con le autorità. La sicurezza di Firenze è un bene comune che va tutelato con la responsabilità di tutti





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