First Steps in Children with Cerebral Palsy: Transforming Motor Development

A groundbreaking study by researchers at the Santa Lucia Foundation in Rome has revealed how the first steps taken by children with cerebral palsy can reorganize the signals in their nervous and muscular systems, leading to a significant transformation in their motor development. This study confirms the importance of early intervention in the first two years of life, as this is a critical period for the maturation of the neural circuits necessary for walking.

Sul tappeto mobile, con gli elettrodi applicati alle gambine, Mattia cammina e sorride a chi gli sta intorno. Con i suoi occhi, guarda i medici e le telecamere che lo riprendono, tutto contento dei piccoli passi che sta facendo.

Quasi si sentisse una star. Nell’ambulatorio dedicato allo sviluppo motorio della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, Mattia ci è tornato spesso. Lui, bimbo con paralisi cerebrale, è uno dei molti che i medici del Santa Lucia seguono regolarmente. Questa volta però l’équipe è riuscita a dare ai piccoli pazienti come lui una chance in più che può garantire loro, se non la guarigione, un concreto sviluppo motorio.

Questa conquista scientifica è in uno studio che dimostra come nei bambini i primi passi svolti in autonomia siano in grado di riorganizzare i segnali nervosi e muscolari collegati al camminare. In pratica sono proprio i primi passi a produrre nei bimbi una trasformazione, anche radicale, nel loro modo di vivere: dallo stato motorio di neonati a bimbi in grado di muoversi autonomamente.

Dunque il lavoro aveva come destinatari proprio i bambini con paralisi cerebrale infantile, confermando l’importanza della neuroriabilitazione già nei primissimi mesi di vita. Perché i primi due anni rappresentano una fase decisiva per la maturazione dei circuiti nervosi che permettono ai bambini di camminare. In questo periodo il sistema nervoso impara progressivamente a coordinare muscoli, postura ed equilibrio, trasformando movimenti ancora immaturi in schemi sempre più organizzati.

Ma c’è un problema: questo percorso nei bambini con paralisi cerebrale infantile è pressoché bloccato: spesso riescono a camminare autonomamente in ritardo o, nei casi più gravi, questo non avviene affatto. Da qui sono partiti i ricercatori del Laboratorio di Fisiologia neuromotoria del Santa Lucia, diretto dal professor, in collaborazione con il Centro di neuroriabilitazione infantile dello stesso ospedale.

Hanno analizzato lo sviluppo del cammino in bambini con paralisi cerebrale e hanno osservato come il passaggio dai primi passi assistiti a quelli fatti autonomamente modifichi l’attività sia dei muscoli degli arti inferiori, sia dei circuiti nervosi che vanno dal sistema nervoso periferico fino ai motoneuroni nel midollo spinale. Quando parliamo di paralisi cerebrale infantile ci riferiamo a una condizione neurologica provocata da un danno precoce del sistema nervoso in via di sviluppo che rappresenta una delle principali cause di disabilità motoria nell’età evolutiva.

Le difficoltà nel camminare possono variare da forme lievi, compatibili con il cammino autonomo, a quadri più complessi che richiedono ausili o assistenza.

"Comprendere come maturano i circuiti spinali e neuromuscolari alla base del cammino - sottolineano i ricercatori del Santa Lucia - può quindi aiutare a definire strategie riabilitative sempre più precoci, personalizzate e basate su misure oggettive, e come queste producano uno sviluppo neuro-motorio più maturo"





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