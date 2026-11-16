Un aspirante fiscalista di Seul ha superato il test nazionale con un punteggio quasi perfetto usando chatbot. Il caso solleva interrogativi sul futuro umano nella professione.

Un residente di Seul, in Corea del Sud, ha recentemente infranto ogni record di rendimento nel sostenere il test nazionale obbligatorio per l'accesso alla professione di fiscalista, una carriera ritenuta estremamente prestigiosa e riservata. L'aspirante professionista ha risposto correttamente a centocinquantanove domande su un totale di centosessanta, ottenendo un punteggio che ha immediatamente attirato l'attenzione delle autorità competenti e del pubblico.

Dettagli dell'infrazione e metodologia automatizzata

La tecnica adottata per raggiungere un risultato così impeccabile è stata scoperta solo in seguito, quando l'individuo, sopraffatto dal rimorso, ha inviato una confessione scritta alla commissione esaminatrice. Ammetteva di aver utilizzato una microcamera per fotografare le domande del test e di aver poi copiato le risposte generate da un chatbot, sfruttando le capacità di elaborazione dell'intelligenza artificiale per superare un esame che richiede una conoscenza enciclopedica delle normative fiscali.

Also read Scandalo Corea del Sud: trucca esame fiscale con IA generativa

Questioni etiche e affidabilità dei test

Questo caso ha riaperto il dibattito sull'uso dell'intelligenza artificiale negli esami di abilitazione professionale, spostando il focus dall'affidabilità dei singoli candidati alla natura stessa delle selezioni. La questione centrale non riguarda più solo l'etica della frode, ma solleva interrogativi sulla validità di verifiche standardizzate che risultano facili da scardinarsi grazie alle moderne tecnologie automatizzate, mettendo in discussione l'equità del processo selettivo per i cittadini.

Advertisement

Competenza umana vs efficienza delle macchine

Oltre la questione dell'infedele candidato, emerge un dibattito più profondo sul futuro delle professioni tradizionalmente riservate agli esseri umani, come quella del fiscalista. La macchina è ormai in grado di svolgere questi compiti in modo molto più efficace, gestendo documenti, codici, scadenze, aliquote e enti di destinazione con una precisione superiore, senza lasciarsi distrarre da dettagli umani o dubbi esistenziali sul significato del pagamento delle imposte.

Impatto concreto e prospettive future

La capacità dell'intelligenza artificiale di operare in modo capillare e sopraffino, agendo inesorabilmente senza le distrazioni tipiche dei comuni mortali, suggerisce che molte di queste professioni potrebbero non avere più un futuro umano tradizionale. Se l'AI sa esattamente quale aliquota applicare e a quale ente pagare, la distinzione tra l'essere umano che esegue e la macchina che calcola si sta assottigliando rapidamente, lasciando aperti interrogativi irrisolti sulle carriere professionali di domani.