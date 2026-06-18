Fisco e privacy: la Cassazione rafforza i limiti all'accesso ai dati bancari

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accesso del Fisco ai dati bancari deve essere motivato e basato su presupposti specifici, pena l'inutilizzabilità delle informazioni. La sentenza allinea l'Italia agli standard europei sulla protezione della vita privata.

La Corte di Cassazione ha stabilito che l'accesso del Fisco ai dati bancari dei contribuenti deve essere sempre motivato e basato su presupposti specifici, nel rispetto della privacy.

L'ingerenza nella vita privata, infatti, deve avere una base legale precisa, essere proporzionata e soggetta a verifica. La sentenza, depositata il 15 giugno, chiarisce che se l'avviso di accertamento manca dei dati relativi al provvedimento autorizzativo, i dati bancari non possono essere utilizzati. Questo principio rende contestabili anche gli accertamenti del passato in cui tali elementi non erano presenti. In precedenza, la Cassazione considerava l'autorizzazione alle indagini bancarie come un atto interno dell'Amministrazione, privo di effetti diretti sul contribuente.

Di conseguenza, anche in caso di autorizzazione mancante o irregolare, l'accertamento restava valido a meno che il contribuente non dimostrasse un danno concreto. Le circolari amministrative, che già dal 1994 prevedevano una motivazione articolata per la richiesta di autorizzazione, non erano vincolanti per i giudici tributari. Con la sentenza dell'8 gennaio scorso, la Corte ha dichiarato che il sistema italiano violava l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che tutela il rispetto della vita privata.

I dati bancari rientrano in questa sfera di protezione: per questo l'accesso fiscale deve rispettare i criteri di legalità, proporzionalità e verificabilità. La Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo ha definito il problema sistemico e ha chiesto all'Italia di adeguare la legislazione e la prassi.

La Cassazione ha già rivisto la propria posizione con l'ordinanza 11368/2026 di aprile, precisando che in assenza di autorizzazione, se questa è tardiva o non resa conoscibile nel suo contenuto essenziale, i dati raccolti sono inutilizzabili come base per le pretese fiscali. La nuova sentenza di giugno rafforza ulteriormente tale principio, stabilendo che l'illegittimità dell'accesso non può essere rilevata automaticamente dal giudice tributario, ma deve essere eccepita dal contribuente.

Questo cambiamento di orientamento rappresenta un passo significativo nella tutela della privacy dei contribuenti e nella limitazione dei poteri dell'Amministrazione finanziaria. Ora, per ogni accertamento basato su dati bancari, il Fisco dovrà allegare all'avviso tutti gli elementi del provvedimento autorizzativo, pena l'inutilizzabilità delle informazioni ottenute. La decisione avrà un impatto rilevante sul contenzioso fiscale, sia per le nuove controversie che per quelle già in corso, poiché molti accertamenti passati potranno essere impugnati in base a questo nuovo orientamento.

La sentenza segna un allineamento del diritto italiano agli standard europei in materia di protezione dei dati personali, ribadendo che anche le esigenze di riscossione tributaria devono confrontarsi con i diritti fondamentali dei cittadini





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