La Federazione Italiana delle Scuole Materni ha approvato un nuovo codice etico nazionale per il personale degli asili, introducendo regole rigorose sull'uso dei social media.

La Federazione delle Scuole Materni Italiane, nota con l'acronimo Fism, ha ufficialmente approvato le nuove regole di condotta per il personale educativo. Questo importante traguardo normativo avviene nel contesto post-caso Elena Maraga, una vicenda che aveva scosso l'opinione pubblica a causa di comportamenti inappropriati di un'insegnante sui social network.

Nuove Regole Social e Digitali per Educatori

Il documento, intitolato esplicitamente Custodire il bene di ogni bambino e bambina, è stato condiviso con le organizzazioni sindacali e con la Conferenza Episcopale Italiana, conosciuta come Cei. La Federazione ha introdotto undici articoli specifici che disciplinano il comportamento professionale, con un focus particolare sull'uso responsabile degli strumenti digitali e dei social media.

Also read Indonesia approva legge confisca beni senza condanna penale

La norma mira a garantire che ogni istituto educativo mantenga standard elevati di riservatezza e integrità. Ogni singola scuola è invitata ad adottare questo testo, collegandolo direttamente al proprio regolamento interno. L'adozione di queste linee guida rappresenta un passaggio fondamentale per la tutela dei minori nell'era dell'informazione digitale.

Complemento Valoriale al Contratto Collettivo

Luca Iemmi, presidente della Fism, ha chiarito che il codice non sostituisce il contratto collettivo nazionale di lavoro, né la normativa vigente nel settore. Egli spiega che il documento funge da complemento sul piano etico e valoriale, aggiungendo un livello di profondità alle regole contrattuali esistenti. Questa distinzione è cruciale per non creare ambiguità legali nelle istituzioni scolastiche.

Advertisement

Il testo riconosce la famiglia come il primo soggetto educativo, sottolineando che la scuola deve costruire un'alleanza basata sul dialogo, la fiducia e la corresponsabilità con i genitori. Questa visione promuove un rapporto simbiotico tra le due entità fondamentali nella crescita del bambino, assicurando coerenza educativa e supporto costante per i genitori.

Tutela Minori e Formazioni Continua del Personale

Il documento disciplina inoltre le relazioni all'interno della comunità scolastica, garantendo la protezione dei dati sensibili. È stato inserito un articolo specifico dedicato alla tutela dei minori e al riconoscimento dei segnali di disagio. Gli educatori sono quindi chiamati a una maggiore sensibilità nell'individuare situazioni di pericolo o difficoltà psicologica.

Nel solco dell'identità cristiana che ispira la Federazione, il codice promuove una scuola aperta a chi proviene da appartenenze religiose e culturali diverse. La formazione continua del personale è un pilastro fondamentale per mantenere alti gli standard di professionalità. La Federazione ha già approvato regole simili a livello locale a Treviso, anticipando ora la scelta su scala nazionale.