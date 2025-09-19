Fitch alza il rating dell'Italia: BTp in rialzo, debito in calo e prospettive stabili

L'agenzia Fitch aumenta il rating dell'Italia, attribuendo un “+” ai BTp e confermando l'outlook stabile. Il rapporto evidenzia la diminuzione del deficit, la stabilità politica e le riforme in corso. Il governo punta a confermare le previsioni di crescita e ad attuare modeste misure di sgravio fiscale.

L'aria di ottimismo si respirava da settimane, alimentando un'attesa che l'aggiornamento del rating italiano comunicato da Fitch in serata non ha deluso. I Buoni del Tesoro (BTp) incrementano oggi di un “+” la loro valutazione di tripla B, con prospettiva stabile, in modo analogo a quanto fatto l'11 aprile scorso da S&P Global Ratings. “Tanto studio, tanto impegno. Serio e riservato. Abbiamo riportato l'Italia sulla strada giusta”, ha commentato il ministro dell' Economia Giancarlo Giorgetti.

L'ascesa dei titoli italiani arriva a sette giorni esatti dal declassamento della Francia (da AA- ad A+, outlook stabile), evento replicato da Dbrs (da AA(high) ad AA). Questo sottolinea anche, nel calendario finanziario, la tendenza dei BTp a seguire un percorso differente rispetto alle principali dinamiche europee, riducendo in parte il divario con Parigi, le cui valutazioni delle agenzie sono più alte di quanto suggerito dai dati fondamentali della finanza pubblica e, soprattutto, dalla loro evoluzione. L'aumento del rapporto debito/PIL in Italia è attualmente dovuto, in gran parte, al recente passato caratterizzato dal Superbonus, ma il deficit sta diminuendo e si avvicina all'obiettivo del 3% del PIL, che consentirebbe di uscire dalla procedura europea per deficit eccessivi (il 1° ottobre, con il nuovo programma di finanza pubblica, si saprà se l'obiettivo sarà raggiunto già quest'anno). I dati sulla crescita economica non suscitano grande entusiasmo, tuttavia, nonostante il rallentamento primaverile, il Governo punta a confermare il +0,6% previsto per quest'anno, e non si esclude che nel piano dei conti di inizio ottobre possa essere rivisto al rialzo il +0,8% programmato per il 2026. Gli osservatori, soprattutto internazionali, focalizzano la loro attenzione sull'ultimo anno del Pnrr, che, malgrado la rimodulazione prevista nelle prossime settimane, ha accelerato l'utilizzo effettivo dei fondi da qualche mese, superando i 3 miliardi al mese, e dovrebbe ulteriormente intensificarsi nel rush finale dell'anno prossimo.\Fitch, nel suo rapporto di venerdì sera, tiene conto di tutto ciò, basando il cambio di valutazione sulla diminuzione del deficit al 3,1% del PIL quest'anno, in un andamento “sostenuto da miglioramenti strutturali sul fronte delle entrate e da un rigoroso controllo della spesa”. Secondo gli analisti dell'agenzia, questa evoluzione è frutto anche di “un contesto politico stabile” e del “continuo impegno riformatore”, che, insieme alla “riduzione degli squilibri esterni, migliorano ulteriormente gli indicatori di credito dell'Italia”. L'insieme di questi elementi “attenua i rischi derivanti dall'elevato debito pubblico e dalle crescenti sfide esterne”, consentendo ai BTp di migliorare la loro posizione nel rating di tripla B, nonostante gli altri paesi con la stessa valutazione presentino, mediamente, un rapporto debito/PIL pari al 57,3%, notevolmente inferiore rispetto ai livelli italiani. Ma, quando si analizzano i conti pubblici, gli stock sono importanti, ma l'evoluzione è il fattore determinante. E quella vissuta dall'Italia è “in netto contrasto con il recente passato, quando il paese ha sofferto di cambiamenti di rotta e instabilità politica, che hanno impedito il raggiungimento degli obiettivi”. Adesso, invece, “il debito si è ridotto di oltre 20 punti percentuali nel periodo 2020-2024, tornando ai livelli pre-pandemia più rapidamente del previsto (e in contrapposizione con molti altri paesi dell'eurozona)”, promettendo, agli occhi di Fitch, di proseguire su questa direzione positiva, nonostante le misure economiche in arrivo. “È probabile che il Governo continui ad attuare modeste misure di sgravio fiscale - spiega il report - , ma è improbabile che ciò comprometta gli obiettivi di bilancio”. Lo dimostra l'esperienza degli ultimi due anni, in cui “misure simili sono state implementate, ma i risultati di bilancio continuano a superare gli obiettivi”. La prudenza di Giorgetti in questa previsione dovrebbe manifestarsi anche sul fronte delicato degli investimenti nella Difesa. In questo ambito, Fitch prevede “solo una spesa aggiuntiva limitata per la difesa nel 2026-2027 (meno di 0,1 punti percentuali all'anno)”, con la conseguenza che la spesa pubblica complessiva dovrebbe “scendere al 49% nel medio termine, simile ai livelli pre-pandemia”.\Sulla base di queste premesse, la forte domanda di titoli italiani, che rimane elevata, rappresenta la valutazione più precisa del giudizio dei mercati internazionali, evidenziato dalla serie positiva che quest'anno ha visto già due upgrade (S&P e Fitch) e due miglioramenti dell'outlook, passato da stabile a positivo, affiancandosi al Baa3 di Moody’s (Baa3; la valutazione è invariata da sette anni e il prossimo esame è previsto il 21 novembre) e al BBB(high) di Dbrs





sole24ore / 🏆 1. in İT Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:

Fitch Rating Btp Debito Economia Italia

Italia Ultime Notizie, Italia Notizie

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Arriva il nuovo BTp Valore: sette anni e premio fedeltà allo 0,8%In offerta dal 20 al 24 ottobre il titolo pensato per famiglie e piccoli investitori. Cedole trimestrali, rendimento in salita in tre step

Leggi di più »

Mef, nuova emissione Btp valore dal 20 al 24 ottobreNuova emissione di Btp Valore, il titolo di Stato riservato ai piccoli risparmiatori, dal 20 al 24 ottobre. (ANSA)

Leggi di più »

BTp Valore: nuova emissione 20-24 ottobre, durata 7 anni e cedole crescenti (RCO)Premio finale 0,8% ed esclusione Isee fino a 50mila euro (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 set - Arriva una nuova emissione del BTp Valore, la...

Leggi di più »

Non solo Fitch: ecco il calendario autunnale delle agenzie di rating per l'ItaliaDopo Fitch anche Moody’s, S&P, Scope e Dbrs si preparano a rivedere il proprio giudizio sul debito sovrano italiano. Cosa c&39;è da aspettarsi e quando

Leggi di più »

Fitch Promuove l'Italia: Rating Sovrano Sale a BBB+L'agenzia di rating Fitch eleva il rating dell'Italia a BBB+, riconoscendo i progressi nella gestione fiscale e le prospettive positive del paese. Il Ministro Giorgetti celebra il risultato, sottolineando l'impegno del governo. L'analisi di Fitch evidenzia una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale, sostenuta da un impegno crescente verso il raggiungimento degli obiettivi di bilancio e un contesto politico stabile. L'agenzia prevede una graduale riduzione del deficit e una diminuzione del debito pubblico.

Leggi di più »

Fitch promuove il governo: alzato il rating all'Italia, mai così bene dal 2016Il rating passa da BBB a BBB+, una promozione grazie ai conti pubblici migliorati e alla stabilità politica. Giorgetti: “Abbiamo riportato il Paese sulla giusta strada”. Declassata la Francia

Leggi di più »