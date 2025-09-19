Fitch Promuove l'Italia: Rating Sovrano Sale a BBB+

L'agenzia di rating Fitch eleva il rating dell'Italia a BBB+, riconoscendo i progressi nella gestione fiscale e le prospettive positive del paese. Il Ministro Giorgetti celebra il risultato, sottolineando l'impegno del governo. L'analisi di Fitch evidenzia una maggiore fiducia nella traiettoria fiscale, sostenuta da un impegno crescente verso il raggiungimento degli obiettivi di bilancio e un contesto politico stabile. L'agenzia prevede una graduale riduzione del deficit e una diminuzione del debito pubblico.

Fitch , l'agenzia di rating internazionale, ha promosso l' Italia , elevando il suo rating sovrano di un gradino, da BBB a BBB+. Questa decisione riflette una crescente fiducia nella traiettoria fiscale del paese, come confermato dalle dichiarazioni del Ministro dell'Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Il ministro ha sottolineato l'impegno profuso, definendo il risultato come frutto di 'tanto studio, tanto lavoro, serio e riservato', e affermando che l'Italia è stata riportata sulla giusta strada. Fitch era stata l'ultima agenzia a rivedere al rialzo il rating italiano, a dicembre 2021, anticipando la possibilità di un ulteriore miglioramento.\Alla base della decisione di Fitch ci sono diversi fattori chiave. Innanzitutto, l'agenzia evidenzia una maggiore prudenza nei conti pubblici e un forte impegno nel rispetto degli obiettivi di bilancio a breve e medio termine, in linea con il nuovo quadro di bilancio dell'UE. Il contesto politico stabile, il continuo slancio riformatore e la riduzione degli squilibri esterni sono ulteriori elementi che hanno contribuito al rialzo. Fitch prevede una graduale riduzione del deficit nel periodo 2025-2027, sostenuta da miglioramenti strutturali delle entrate e da un rigoroso controllo della spesa. L'agenzia stima un deficit del 3,1% del PIL per l'anno in corso, rispetto all'obiettivo ufficiale del 3,3%, attribuendo questo risultato a una solida performance del gettito fiscale, dovuta all'ampliamento della base imponibile e a un aumento del rispetto delle norme fiscali. Si prevede che il governo continui ad attuare modeste misure di sgravio fiscale, ma senza compromettere gli obiettivi di bilancio. L'agenzia sottolinea inoltre l'impegno delle autorità italiane a limitare la spesa, con l'obiettivo di ridurre il deficit al 2,6% nel 2027 e sotto il 2% entro il 2029, in linea con le previsioni di Fitch.\Un altro aspetto importante riguarda il debito pubblico. Fitch ricorda che il debito italiano è diminuito di oltre 20 punti percentuali nel periodo 2020-2024, tornando ai livelli pre-pandemici più rapidamente del previsto. Questo risultato è legato, in parte, agli aggiustamenti legati al regime del superbonus. L'agenzia prevede che il rapporto debito/PIL inizierà a diminuire di circa 1 punto percentuale all'anno, raggiungendo il 134% entro il 2030, grazie a avanzi primari sostenuti e a una crescita nominale moderata. Fitch evidenzia come l'Italia sia sulla buona strada per raggiungere l'obiettivo di crescita della spesa netta per il 2025 e per ridurre il deficit strutturale nell'ambito della Procedura per i disavanzi eccessivi. L'agenzia sottolinea che l'attuale quadro politico e il contesto stabile favoriscono il raggiungimento degli obiettivi, grazie a impegni di pianificazione pluriennale che fungono da ancoraggio per la prudenza sui conti pubblici, in netto contrasto con il recente passato, caratterizzato da instabilità politica e mancato raggiungimento degli obiettivi





