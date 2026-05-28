Fitto propone uso fondi coesione contro caro energia, Regioni critiche

Il vicepresidente Ue Raffaele Fitto invia lettera ai ministri per utilizzare FESR, Fondo di coesione e JTF contro il caro energia. Le Regioni contestano: i fondi non sono un bancomat.

Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione, Raffaele Fitto , ha inviato una lettera ai ministri competenti dei 27 Stati membri, sottolineando la possibilità di utilizzare i fondi di Coesione e il Just Transition Fund per affrontare le conseguenze del caro energia .

Nella missiva, visionata dall'ANSA, Fitto scrive: 'Sono fermamente convinto che il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo di coesione e il Fondo per una transizione giusta possano fornire un sostegno fondamentale per affrontare le sfide derivanti dai recenti sviluppi geopolitici'. La Commissione, secondo Fitto, è pronta a fornire pieno sostegno per garantire che il Just Transition Fund apporti tutti i benefici possibili alla transizione equa, nonché a sfruttare appieno il potenziale dei fondi della politica di coesione per affrontare le sfide delineate nella comunicazione AccelerateEu.

Inoltre, si intende creare soluzioni per il settore dei fertilizzanti e le attività correlate con l'aiuto della politica di coesione, tenendo conto anche delle opportunità offerte agli Stati membri attraverso il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato relativo alla crisi in Medio Oriente, recentemente adottato dalla Commissione. Fitto ha spiegato che gli Stati membri e le Regioni possono agire su più fronti per accelerare l'utilizzo delle risorse: creare nuovi strumenti finanziari per anticipare i pagamenti e adottare tutti gli adeguamenti programmatici necessari.

La revisione intermedia della politica di coesione ha già dimostrato che questa politica sa rispondere alle priorità strategiche dell'Ue. Con la riprogrammazione di 34,6 miliardi di euro su competitività, difesa, edilizia, acqua ed energia, abbiamo dimostrato che è possibile agire con flessibilità e rapidità. Ora apriamo a un esercizio analogo, concentrato sull'energia, ha dichiarato Fitto in un post sui social.

Inoltre, ha assicurato che a breve invierà una lettera analoga anche alle Regioni. Tuttavia, la proposta ha suscitato reazioni critiche. La presidente del Comitato europeo delle Regioni, Kata Tutto, ha replicato su X, accusando Fitto di considerare i fondi di coesione come un bancomat di emergenza, trasformando la politica di investimento in un'aspirina politica: sollievo temporaneo, sottoinvestimento cronico.

Tutto ha sottolineato che questi fondi sono già stati impegnati e che la politica di coesione ha contribuito in modo determinante alla resilienza e alla sostenibilità energetica dell'Ue, permettendo alle regioni di migliorare il proprio mix energetico e la propria efficienza. Ha concluso con ironia: 'La transizione giusta riposi in pace'. La lettera di Fitto, quindi, apre un dibattito sull'uso dei fondi strutturali in un contesto di crisi energetica, evidenziando le tensioni tra esigenze urgenti e pianificazione a lungo termine.

Mentre la Commissione spinge per una mobilitazione rapida, le Regioni temono che ciò possa compromettere gli obiettivi originari di coesione e sviluppo sostenibile. La partita si giocherà nei prossimi mesi, con la necessità di trovare un equilibrio tra flessibilità e rispetto degli impegni già presi





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