Fitto sollecita l'uso urgente dei fondi UE per affrontare la crisi energetica e la transizione giusta

Il ministro Antonio Fitto invita i 27 Paesi membri a mobilitare rapidamente il FESR, il Fondo di coesione e il Just Transition Fund per fronteggiare le sfide energetiche e geopolitiche, proponendo revisioni programmatiche e nuovi strumenti di pagamento.

Il ministro per gli Affari europei, Antonio Fitto, ha indirizzato una missiva ai ministri competenti dei 27 Stati membri, chiedendo un utilizzo tempestivo e coordinato dei principali strumenti finanziari dell'Unione europea per far fronte alla crisi energetica e alle emergenze geopolitiche recenti.

Nella lettera, visionata dall'ANSA, Fitto ha sottolineato che il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di coesione e il Fondo per una transizione giusta rappresentano risorse chiave per sostenere le economie nazionali nella fase di transizione ecologica e nella gestione delle tensioni legate alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Secondo il ministro, la Commissione europea è pronta a garantire il pieno supporto affinché il Just Transition Fund possa massimizzare i benefici per i cittadini e le imprese, favorendo al contempo l'adozione di soluzioni innovative nel settore dei fertilizzanti, un ambito particolarmente colpito dalle recenti interruzioni delle forniture a causa della situazione in Medio Oriente.

Fitto ha inoltre richiamato l'applicazione del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato relativo alla crisi in Medio Oriente, invitando i governi a integrare tale strumento con le misure di coesione per assicurare un rapido stanziamento delle risorse. Nel proseguimento della comunicazione, il ministro ha annunciato l'avvio di un dialogo aperto con i responsabili nazionali, incoraggiandoli a presentare proposte concrete di revisione e aggiornamento dei programmi della politica di coesione.

Ha promesso che, grazie al coinvolgimento dei rispettivi team tecnici, le proposte saranno valutate in maniera collaborativa e rapida, al fine di accelerare la messa in opera di nuovi strumenti finanziari capaci di anticipare i pagamenti e di adeguare i programmi alle esigenze emergenti. Fitto ha ricordato la recente revisione intermedia della politica di coesione, che ha già ridistribuito 34,6 miliardi di euro verso settori strategici quali competitività, difesa, edilizia, acqua ed energia, dimostrando la capacità dell'UE di operare con flessibilità e velocità.

L'obiettivo è ora replicare questo modello con un focus specifico sull'energia, rafforzando le iniziative di efficienza energetica e di diversificazione delle fonti. Fitto ha concluso il suo intervento sui social media sottolineando l'urgenza di mobilitare le risorse europee per proteggere i cittadini e le imprese dalla crisi energetica.

Ha mostrato la volontà di inviare una comunicazione analoga anche alle regioni, invitandole a utilizzare tutti gli strumenti disponibili, tra cui la creazione di nuovi strumenti finanziari per anticipare i flussi di pagamento e gli adeguamenti programmatici necessari. Il ministro ha rimarcato che l'Unione europea dispone delle capacità e dei fondi necessari per rispondere alle sfide attuali, ma è fondamentale agire con decisione e collaborazione tra Stato membri, regioni e istituzioni europee per garantire una transizione equa e sostenibile





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