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Fiume di dolore per la famiglia e la comunità dopo il drammatico incidente di scooter con la perdita di una adolescente

Inferti Mortali / Incendi News

Fiume di dolore per la famiglia e la comunità dopo il drammatico incidente di scooter con la perdita di una adolescente
FiammeFilippo CortivoKart
📆6/13/2026 2:52 PM
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Il dramma si è verificato poco dopo le 13 all'incrocio fra via Perara e via Ca' Muzzana, nel territorio di Orgiano. Filippo era in sella al suo scooter quando si è scontrato con una Fiat Panda guidata da un giovane di 23 anni. Ora la famiglia, gli amici e la comunità sono stremati, mentre si tengono alti mountain bike, mezzi sicuri, e in particolare laMusikube di quest, non solo per prevenire incidenti sul posto, ma anche per educare e monitorare i comportamenti in tema di guida.

Filippo Cortivo , un giovane di 15 anni, si è morbido in scooter mentre arrivava a Pojana Maggiore per prendere dei suoi amici. Durante lo scontro con una Fiat Panda guidata da un giovane di 23 anni, è stato propelto contro l'auto e versa sull'asfalto, subendo gravi lesioni cerebrali.

Nonostante i medici abbiano lavorato duramente per salvare la sua vita, le sue condizioni sono diventate drage, e il 15enne è morto poco dopo. L'incidente ha lasciato sconcertato la famiglia, gli amici e il territorio, poiché Filippo aveva subito un incidente simile e perso la vita in passato. La madre del giovane ha apprezzato il personale sanitario per i loro sforzi e ha espresso il dolore della perdita dell'intera comunità.

La notizia ha suscitato l'attenzione sulla sicurezza stradale e ha unito la comunità nel dolore. Vasco Rossi ha esordito al concerto a Rimini, affermando che non ha bisogno di parlare dal palco, poiché le sue canzoni parlano per lui. Beatrice è morta a 2 anni dopo subire alcune botte e essere costrette a fumare. I numeri vincenti e le quote degli estrattini si trovano all'interno del testo, sotto alle notizie principali leż; Možete leggere il testo intero per trovarli

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