Il regista rumeno Cristian Mungiu torna con Fjord, selezionato per gli Oscar 2026. Un dramma sulla polarizzazione sociale con Sebastian Stan e Renate Reinsve.

Cristian Mungiu torna nelle sale cinematografiche internazionali con il suo ultimo lungometraggio intitolato Fjord, un film che esplora le profonde divisioni della società moderna. Il regista rumeno, confermato come titolo scelto per rappresentare la Romania agli Oscar 2026, presenta una narrazione che si discosta nettamente dai precedenti consensi per affrontare temi di attualità radicale. La pellicola, che segue le vicende di una famiglia in crisi, si propone come un potente strumento di riflessione sulle dinamiche di gruppo e sui conflitti ideologici.

La trama: implosione familiare e accuse sociali

La vicenda narrativa è ispirata a un caso di cronaca reale che vede protagonisti membri di una comunità religiosa e tradizionalista. La famiglia è composta da un padre rumeno interpretato da Sebastian Stan, una madre norvegese interpretata da Renate Reinsve e i loro cinque figli. L'equilibrio domestico viene sconvolto quando la figlia maggiore viene scoperta a scuola con segni di lividi sul corpo.

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Questo evento scatenante innesca una reazione immediata e violenta da parte della comunità del fiordo in cui è ambientata la storia. I residenti, convinti che i bambini siano vittime di abusi dovuti a un'educazione eccessivamente severa, chiedono l'allontanamento dei minori dai genitori. I genitori si trovano così costretti a difendersi da un'accusa che considerano ingiusta e infamante, dando il via a una lotta sociale complessa.

Il messaggio del regista sulla verità assoluta

Mungiu dichiara esplicitamente il suo intento narrativo, spiegando di voler raccontare cosa succede nella nostra società attraverso il confronto tra una visione conservatrice e una liberale. Il regista invita il pubblico a comprendere che il film non parla di un conflitto specifico tra Romania e Norvegia, ma di ciò che accade oggi quando le posizioni si radicalizzano.

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Secondo il punto di vista dell'autore, il tessuto sociale si polarizza rendendo difficile la coesistenza tra gruppi con valori opposti. Il titolo della pellicola assume un significato metaforico fondamentale: "Se crediamo di essere i soli ad avere la verità, non andiamo da nessuna parte". Questa frase rappresenta un invito al confronto costruttivo e al dialogo.

Le posizioni degli attori e l'identità culturale

Sebastian Stan, attore rumeno naturalizzato statunitense, si è ritrovato a confrontarsi direttamente con una parte della sua stessa identità culturale per il ruolo. L'attore racconta di essere cresciuto in Romania fino all'età di otto anni, ricevendo un'istruzione tradizionale e vivendo come immigrato. Ha avuto figure maschili di riferimento a cui ispirarsi durante la sua formazione.

Stan affronta lo stereotipo dell'uomo dell'Est Europa che non mostra i suoi sentimenti, sottolineando che tale comportamento non significa che non tenga alla famiglia o non provi affetto. L'attore ha voluto onorare la sceneggiatura, astenendosi dal manipolare il punto di vista del pubblico. In questo modo, gli spettatori sono liberi di decidere autonomamente che tipo di padre sia il personaggio interpretato da Stan.

La prospettiva della madre e l'ambiguità narrativa

Renate Reinsve recita nei panni di una donna che ha abbracciato lo stile di vita e la fede del marito, "tradendo" di fatto la mentalità progressista e atea del suo Paese di origine. L'attrice osserva che siamo abituati ad altri tipi di cinema in cui chi guarda viene guidato per mano dalle scelte narrative degli autori.

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Nel film di Mungiu c'è invece una totale apertura verso l'interpretazione personale. Il personaggio della madre è guidato da Dio e dalla famiglia, ma conserva un margine di ambiguità significativo. La grandezza di questa interpretazione sta proprio nella capacità del personaggio di mettersi in discussione per compiere scelte differenti in futuro, lasciando spazio al dubbio.

Impatto sociale e invito all'inclusività

L'obiettivo finale della pellicola è quello di stimolare una riflessione profonda sulle modalità di interazione sociale contemporanea. Spetta allo spettatore trovare le proprie risposte e capire come essere più inclusivi e rispettosi dei punti di vista altrui. La narrazione non impone giudizi morali, ma presenta la complessità delle situazioni.

La selezione ufficiale per rappresentare la Romania agli Oscar 2026 conferma l'importanza critica attribuita all'opera dal circuito internazionale. Il film si pone come un esempio di come il cinema possa indagare le crepe nella società, offrendo uno sguardo sulle polarizzazioni sociali e sul confronto tra visioni opposte senza fornire conclusioni preconfezionate.