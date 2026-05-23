Fjord: Il Cinema di Christian Mungiu tra Dogma Religioso e Rigore Statale

Un'analisi profonda del film Fjord di Christian Mungiu, presentato a Cannes, che esplora lo scontro tra una famiglia romena profondamente religiosa e il sistema sociale norvegese.

Il cinema di Christian Mungiu ha sempre avuto la capacità di scavare nelle pieghe più oscure e contraddittorie della natura umana e delle strutture sociali.

Con il suo ultimo lavoro, intitolato Fjord e presentato in Concorso Ufficiale al Festival di Cannes, il maestro romeno conferma la sua maestria nel costruire narrazioni che non offrono risposte semplici, ma sollevano interrogativi inquietanti. Il film si ispira a una vicenda realmente accaduta, quella della famiglia Bodnariu, trasformando un fatto di cronaca giudiziaria in una riflessione universale sulla tolleranza e sull'identità.

Ambientata nei paesaggi rarefatti della Norvegia, l'opera si muove con un ritmo calibrato, utilizzando uno stile asciutto e quasi clinico per raccontare un dramma che vibra di emozioni soffocate. Mungiu non cerca l'effetto melodrammatico, ma preferisce l'analisi chirurgica, portando lo spettatore in una zona grigia dove il concetto di giustizia diventa fluido e soggettivo.

Al centro della storia troviamo Mihai, interpretato da Sebastian Stan, e Lisbet, nel ruolo di Renate Reinsve, una coppia di origini romene che ha scelto la Norvegia come terra promessa per costruire il proprio futuro insieme ai cinque figli. La loro vita è scandita da una religiosità rigorosa, quasi anacronistica rispetto al contesto nordico in cui sono immersi.

In casa Bodnariu, la fede domina ogni istante: le preghiere quotidiane, la frequenza costante alla messa e un controllo ferreo sull'educazione dei bambini, ai quali è vietato l'uso di internet, i videogiochi o il ballo. Nonostante questa chiusura, i coniugi sembrano inizialmente integrati nella comunità locale, fino a quando un dettaglio apparentemente insignificante scatena una catastrofe. Elia, la figlia secondogenita, intreccia un'amicizia profonda con Noora, una ragazza ribelle e carismatica che vive accanto a loro.

Tuttavia, durante una lezione di ginnastica, un insegnante nota delle escoriazioni sul collo della bambina. Questo evento attiva immediatamente l'ingranaggio dei Servizi Sociali, portando in poche ore all'interrogatorio dei minori e alla loro separazione traumatica dai genitori. Anche i fratelli più piccoli, incluso il neonato, vengono allontanati in via precauzionale, dando inizio a una battaglia legale estenuante e spietata contro lo Stato norvegese.

Il cuore pulsante di Fjord risiede nello scontro tra due modelli di civiltà diametralmente opposti e ugualmente problematici. Da un lato c'è l'efficienza asettica del sistema nordico, dove tutto è organizzato, civile e parlato a bassa voce. Eppure, dietro questa cortina di cortesia e legalità, Mungiu scorge una forma di intolleranza sottile e ipocrita. La normalizzazione forzata e la standardizzazione culturale vengono imposte con una violenza psicologica che non lascia spazio all'empatia, trasformando i regolamenti in strumenti di oppressione morale.

Dall'altro lato troviamo l'oscurantismo della famiglia Bodnariu, che vive in un universo autoreferenziale dove il timore dell'inferno e il giudizio verso chi è diverso definiscono l'esistenza. Il regista non risparmia critiche a nessuno dei due fronti: se è difficile non provare simpatia per i genitori privati dei figli, è altrettanto evidente come il loro modello educativo sia basato sull'isolamento e sulla paura.

Il film diventa così un legal drama che si trasforma in un saggio sociologico, mettendo in luce come due mondi chiusi, incapaci di dialogare, finiscano inevitabilmente per scontrarsi in modo violento. Dal punto di vista tecnico, l'opera è sostenuta da una fotografia fredda e opprimente, curata da Tudor Vladimir Panduru, che riflette perfettamente l'atmosfera di un ambiente dove ogni deviazione dalla norma viene percepita come una minaccia.

Le interpretazioni di Stan e Reinsve sono calibrate per mostrare la disfunzionalità di una famiglia tradizionale spinta all'estremo, mentre il personaggio dell'avvocato Mia, interpretato da Lisa Carlehed, funge da unico ponte verso una comprensione basata sui fatti piuttosto che sulle ideologie. L'unico elemento di vera luce e speranza emerge dal legame tra i giovani, in particolare tra Noora ed Elia.

La loro amicizia, fondata su un'affinità istintiva e non su credenze religiose o appartenenze nazionali, rappresenta l'unica via d'uscita possibile dal conflitto tra adulti. In definitiva, Fjord non si pone come un capolavoro assoluto, ma come un'opera acuta e necessaria, che ci ricorda come la sofferenza umana e la solitudine siano realtà che nessun tribunale può cancellare del tutto, e che la vera giustizia sia spesso solo un'ombra lontana rispetto alla complessità dei sentimenti





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