Flávio Bolsonaro ammette di aver accettato fondi per il film 'Dark Horse' su suo padre, arrestato banchiere Vorcaro

Il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro ha ammesso di aver accettato fondi del banchiere Daniel Vorcaro per finanziare il film 'Dark Horse' su suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro, che è stato poi arrestato a Brasilia per frodi finanziarie miliardarie, riciclaggio e corruzione. Secondo il sito Intercept Brasil, Vorcaro avrebbe versato circa 61 milioni di reais attraverso società e fondi collegati all'entourage dei Bolsonaro. Il banchiere sostiene che il suo ruolo fosse soltanto quello di cercare investitori per il progetto cinematografico dedicato al padre, in carcere dopo una condanna ad oltre 27 anni per tentato colpodi Stato. Il figlio maggiore dell'ex presidente ha però negato che il denaro sia stato utilizzato per sostenere economicamente Eduardo, che vive negli Usa ed è indagato per presunte interferenze nella giustizia brasiliana. Tutte le risorse sono state impiegate integralmente nella produzione del film, secondo Flávio.

Il senatore brasiliano Flávio Bolsonaro ha ammesso di aver accettato fondi del banchiere Daniel Vorcaro per finanziare il film ' Dark Horse ' su suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro , che è stato poi arrestato a Brasilia per frodi finanziarie miliardarie , riciclaggio e corruzione.

Secondo il sito Intercept Brasil, Vorcaro avrebbe versato circa 61 milioni di reais attraverso società e fondi collegati all'entourage dei Bolsonaro. Il banchiere sostiene che il suo ruolo fosse soltanto quello di cercare investitori per il progetto cinematografico dedicato al padre, in carcere dopo una condanna ad oltre 27 anni per tentato colpodi Stato.

Il figlio maggiore dell'ex presidente ha però negato che il denaro sia stato utilizzato per sostenere economicamente Eduardo, che vive negli Usa ed è indagato per presunte interferenze nella giustizia brasiliana. Tutte le risorse sono state impiegate integralmente nella produzione del film, secondo Flávio





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