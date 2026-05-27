Flavio Bolsonaro incontra Trump e Vance a Washington mentre lo scandalo finanziario scuote la sua campagna

Il senatore brasiliano e candidato presidenziale Flavio Bolsonaro ha incontrato il presidente Donald Trump, il vicepresidente JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio a Washington, mentre affronta una crisi politica per aver chiesto fondi a un banchiere arrestato per un film sul padre Jair Bolsonaro.

Il senatore brasiliano e candidato alla presidenza Flavio Bolsonaro ha rivelato di aver incontrato il vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance e il segretario di Stato Marco Rubio a Washington mercoledì, dopo una visita nello Studio Ovale con il presidente Donald Trump il giorno precedente.

Gli incontri si inseriscono in un momento delicato per il politico, che sta cercando di gestire una crisi politica emersa dopo che ha ammesso di aver chiesto un finanziamento a un banchiere ora in carcere per realizzare un film biografico su suo padre, l'ex presidente Jair Bolsonaro. Flavio Bolsonaro ha negato qualsiasi comportamento illecito, sostenendo che si è sempre attenuto alla legalità.

Tuttavia, lo scandalo ha già avuto ripercussioni sui sondaggi, con il senatore che ha perso terreno rispetto al mese scorso, anche se rimane statisticamente in parità con il presidente in carica Luiz Inacio Lula da Silva in un eventuale secondo turno per le elezioni di ottobre. I sondaggi più recenti mostrano un calo di circa tre punti percentuali per Flavio Bolsonaro, che ora si attesta intorno al 35% delle intenzioni di voto, contro il 38% di Lula, entro il margine di errore.

La crisi potrebbe ulteriormente erodere il suo sostegno tra gli elettori moderati, preoccupati per i legami della famiglia Bolsonaro con il sistema finanziario. Durante gli incontri con i vertici americani, sono stati discussi temi come la lotta al crimine organizzato, lo sfruttamento delle terre rare e la difesa della libertà di espressione.

Il senatore ha inoltre riferito di aver parlato delle condizioni di salute di suo padre, Jair Bolsonaro, che sta scontando una condanna a 27 anni di reclusione agli arresti domiciliari per aver ordito un tentativo di colpo di Stato. La situazione del patriarca è stata affrontata anche durante il colloquio con Trump nello Studio Ovale, segno della stretta relazione tra le due famiglie politiche.

Flavio Bolsonaro ha sottolineato l'importanza del sostegno internazionale per la sua campagna, in un clima politico brasiliano sempre più polarizzato. L'ex presidente Jair Bolsonaro, condannato per aver pianificato un colpo di stato dopo la sconfitta elettorale del 2022, è attualmente agli arresti domiciliari e versa in condizioni di salute precarie, secondo quanto riferito dal figlio. Questo aspetto umano potrebbe influenzare l'elettorato, che vede nella persecuzione giudiziaria un attacco politico.

Il caso dei messaggi che hanno portato allo scandalo riguarda la richiesta di denaro a Daniel Vorcaro, un banchiere arrestato a marzo con l'accusa di essere a capo di una frode multimiliardaria. Il senatore ha ammesso di aver chiesto fondi per la produzione del film, ma ha negato che si trattasse di una mossa illecita. La vicenda ha scosso l'opinione pubblica brasiliana e ha messo in luce i legami tra la famiglia Bolsonaro e il mondo finanziario.

Il film biografico in questione, dal titolo provvisorio 'O Patriota', intende raccontare la vita e la carriera politica di Jair Bolsonaro, dalla sua ascesa come deputato fino alla presidenza e alla successiva condanna. La produzione era stata affidata a una società legata alla famiglia, e il finanziamento richiesto al banchiere Vorcaro ammontava a circa 5 milioni di reais. La richiesta è emersa da messaggi intercettati dalla polizia federale, che indaga su un presunto schema di corruzione e riciclaggio di denaro.

Flavio Bolsonaro ha dichiarato di non aver visto nulla di scorretto nel chiedere un prestito a un amico di famiglia, sottolineando che si trattava di un'operazione trasparente e conforme alla legge. Mentre la campagna elettorale entra nel vivo, Flavio Bolsonaro cerca di rassicurare gli elettori sulla sua integrità, mentre Lula sfrutta lo scandalo per rafforzare la propria posizione. Resta da vedere se questi incontri internazionali potranno risollevare le sue sorti nelle urne.

I suoi alleati sottolineano che la visita a Washington dimostra la sua capacità di dialogare con le potenze globali, mentre i critici la vedono come un tentativo di distogliere l'attenzione dalle accuse. Con le elezioni a meno di cinque mesi di distanza, la corsa presidenziale rimane apertissima, e qualsiasi nuovo sviluppo potrebbe ribaltare gli equilibri





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