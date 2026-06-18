Flavio Bolsonaro presenta un piano per la sicurezza pubblica con una linea dura contro la criminalità

Il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro ha presentato un piano per la sicurezza pubblica incentrato su 12 misure prioritarie, tra cui quella di considerare le fazioni criminali brasiliane alla stregua di organizzazioni terroristiche. Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, punta su una linea dura nella lotta alla criminalità per conquistare gli elettori indipendenti e rafforzare la propria base in vista delle elezioni di ottobre. Il piano del senatore prende di mira in particolare le due reti criminali più potenti del Brasile, il Comando Vermelho e il Primeiro Comando da Capital, che insieme controllano l'attività criminale in vaste aree del paese. Tuttavia, la mossa di Washington è stata criticata dal presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva, che l'ha definita un'ingerenza indebita negli affari interni del paese. Gli esperti giuridici hanno dato avvisi sul fatto che ciò potrebbe avere ripercussioni sulle imprese che operano in Brasile. Il tasso di omicidi nel paese è diminuito in modo sostanziale durante la presidenza di Bolsonaro, proseguendo un calo già iniziato prima del suo insediamento. Tuttavia, la sicurezza rimane una questione prioritaria per gli elettori frustrati dalla criminalità dilagante nelle strade di molte città brasiliane.

Il senatore brasiliano Flavio Bolsonaro ha presentato un piano per la sicurezza pubblica incentrato su 12 misure prioritarie, tra cui quella di considerare le fazioni criminali brasiliane alla stregua di organizzazioni terroristiche.

Bolsonaro, figlio dell'ex presidente Jair Bolsonaro, punta su una linea dura nella lotta alla criminalità per conquistare gli elettori indipendenti e rafforzare la propria base in vista delle elezioni di ottobre. Il piano del senatore prende di mira in particolare le due reti criminali più potenti del Brasile, il Comando Vermelho e il Primeiro Comando da Capital, che insieme controllano l'attività criminale in vaste aree del paese.

La promessa fa eco al successo delle pressioni esercitate a Washington, dove il mese scorso il senatore ha convinto il presidente Donald Trump a designare entrambi i gruppi come organizzazioni terroristiche straniere. Tuttavia, la mossa di Washington è stata criticata dal presidente in carica Luiz Inácio Lula da Silva, che l'ha definita un'ingerenza indebita negli affari interni del paese. Gli esperti giuridici hanno dato avvisi sul fatto che ciò potrebbe avere ripercussioni sulle imprese che operano in Brasile.

Il tasso di omicidi nel paese è diminuito in modo sostanziale durante la presidenza di Bolsonaro, proseguendo un calo già iniziato prima del suo insediamento. Tuttavia, la sicurezza rimane una questione prioritaria per gli elettori frustrati dalla criminalità dilagante nelle strade di molte città brasiliane





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