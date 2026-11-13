Flavio Bolsonaro: Primo Discorso a Washington Dopo l'Elezione Brasiliana

Flavio Bolsonaro parla a Washington dopo le elezioni brasiliane. Difende la sua uscita e annuncia intenzioni per il futuro politico del Partito Liberale.

Flavio Bolsonaro ha tenuto il suo primo discorso pubblico a Washington dal mese di novembre, confermando la sua posizione di fronte ai dubbi sul suo futuro politico in Brasile. Il senatore brasiliano ha respinto categoricamente le accuse di essersi ritirato dal paese dopo la sconfitta elettorale, definendo tali critiche come tentativi puramente diffamatori. Si è dichiarato determinato a candidarsi nuovamente per il Partito Liberale nelle prossime elezioni, sostenendo che il ciclo politico potrebbe chiudersi prima del previsto.

Posizione Politica e Rifiuto delle Accuse

Flavio Bolsonaro ha incontrato esponenti statunitensi a Washington per regolare la propria situazione immigratoria, mantenendo un tono fermo contro le critiche ricevute. Ha specificato che la sua permanenza negli Stati Uniti è necessaria e giustificata, ignorando deliberatamente le dichiarazioni di disapprovazione provenienti dal Brasile. Il senatore ha rifiutato di rivelare con quali funzionari statunitensi abbia parlato, limitandosi a confermare la rilevanza strategica del viaggio. Ha sottolineato che ogni tentativo di etichettarlo come un fuggitivo è privo di fondamento e mira solo a danneggiare la sua reputazione politica.

Also read In Spagna c'è il primo sciopero generale in 14 anni

Opinione Pubblica e Contesto Elettorale

Un sondaggio condotto da Quaest ha registrato una netta disapprovazione del pubblico brasiliano verso la partenza di Flavio Bolsonaro. I dati indicano che il 62% dei cittadini non gradisce la decisione del senatore di lasciare il paese immediatamente dopo le elezioni. Luiz Inacio Lula da Silva ha vinto il ballottaggio con un vantaggio di oltre 4 milioni di voti, consolidando il suo secondo mandato. Nonostante questa chiara vittoria, Flavio Bolsonaro ha continuato a sostenere che il sistema brasiliano non garantisce equità, creando un forte divario tra la percezione ufficiale e la narrazione dell'opposizione.

Advertisement

Prospettive Economiche e Famiglia Bolsonaro

Flavio Bolsonaro ha espresso preoccupazione per la stabilità economica del Brasile, prevedendo un possibile crollo delle finanze pubbliche. Ha attribuito queste difficoltà all'elevato debito familiare e alla riluttanza delle aziende a investire in un contesto legale ingiusto. La sua posizione è in netto contrasto con la situazione del padre, Jair Bolsonaro, che sta scontando una condanna di 27 anni per un tentativo di colpo di stato. Il senatore non ha fornito prove concrete a supporto delle sue affermazioni, mantenendo una posizione di sfida aperta verso il governo attuale. Ha comunque confermato la sua intenzione di rappresentare il Partito Liberale, ignorando le concessioni fatte dai suoi alleati politici.

Relazioni con gli Stati Uniti e Donald Trump

Flavio Bolsonaro ha ricevuto la garanzia di permanenza negli Stati Uniti da parte di Donald Trump, definendola un gesto di apprezzamento personale. Il presidente americano ha descritto le elezioni brasiliane come una vergogna, contrariamente alla valutazione di osservatori internazionali che le hanno considerate libere ed eque. Flavio Bolsonaro ha chiarito che né gli Stati Uniti né altri governi stranieri hanno interferito nei risultati elettorali brasiliani. Ha rifiutato di fornire dettagli sul viaggio che lo ha portato negli USA, passando per Argentina ed Ecuador. Ha dichiarato di avere sufficienti risorse economiche per sostenere sé stesso e la famiglia come senatore, avvocato e imprenditore, senza rivelare trasferimenti finanziari specifici.