Flavio Cobolli cede a Frances Tiafoe nel girone delle ATP Finals e saluta il torneo prima della sfida contro Carlos Alcaraz. Decisivi il tie-break perso nel primo set e il crollo nel secondo.

Flavio Cobolli viene sconfitto con il punteggio di 6-7, 0-6 dall'americano Frances Tiafoe e viene eliminato dal girone delle ATP Finals, quando all'italiano manca ancora la sfida contro Carlos Alcaraz. Per il tennista romano si tratta della prima partecipazione al torneo di fine stagione, e la gara ha lasciato il rammarico di un primo set che poteva prendere una direzione diversa.

La partita si decide nel tie-break del primo set. Cobolli ha avuto due palle per chiudere il parziale, ma Tiafoe ha messo a segno quattro punti consecutivi per portarsi avanti. Da quel momento l'italiano non si è più ripreso e, nel secondo set, ha ceduto di schianto.

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Il primo set e il tie-break perso da Cobolli

Il tie-break del primo set ha segnato la svolta del match, con Tiafoe che ha conquistato il parziale per 8-6 dopo circa un'ora di gioco. Cobolli era arrivato sul 6-4 con due set point a disposizione, senza riuscire a chiudere la frazione.

L'inizio del set era stato favorevole all'italiano. Cobolli ha strappato subito il break a Tiafoe e ha confermato il turno di servizio successivo, costruendo un parziale di otto punti a zero. L'americano ha reagito, riprendendo il break e salendo sul 4-3, prima che Cobolli annullasse due palle break per tornare sul 4-4.

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Sul piano tecnico, il rovescio di Cobolli è stato il punto più debole della partita, finito troppe volte in rete. Il tennista romano ha pagato questi errori nei momenti decisivi del primo set.

Il crollo nel secondo set di Cobolli

Nel secondo set Frances Tiafoe ha preso il controllo del match e ha chiuso il parziale per 6-0. Cobolli, dopo essere stato avanti 30-0, ha ceduto subito il servizio, poi ha perso anche il turno successivo e si è trovato sotto 3-0.

L'americano ha costruito il vantaggio con rapidità, portandosi sul 4-0 e strappando un altro break dopo un quinto game molto combattuto, fino al 5-0 che gli ha dato il servizio per il match. Tiafoe si è procurato due match point sul 40-15 prima di chiudere il set sul 6-0.

Il commento di Cobolli sulla sconfitta non è stato riportato nella fonte. Il dato più evidente resta la differenza tra il primo set, combattuto punto a punto, e il secondo, in cui l'italiano non è mai riuscito a entrare davvero in campo.

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Le parole di Tiafoe e il futuro di Cobolli nel torneo

Frances Tiafoe ha descritto la partita come molto difficile, sottolineando il nervosismo di entrambi i giocatori. L'americano ha spiegato di aver iniziato male, di aver poi vinto il tie-break e di essere riuscito ad andare avanti nel secondo set.

Tiafoe è rimasto in gioco nel torneo e affronterà Medvedev. Parlando della prossima sfida, l'americano ha detto di essere felice di giocare contro un campione così forte su un campo che considera il più bello dopo New York, per l'atmosfera che si respira, e ha auspicato un'altra grande battaglia.

Per Cobolli, la sconfitta lascia un bilancio amaro ma non cancella il valore mostrato in campo. La sua prima partecipazione alle ATP Finals gli porta esperienza e la consapevolezza di essere tra i migliori tennisti del mondo, mentre il tracollo del secondo set diventa un punto di partenza per il percorso di crescita.