Flavio Cobolli in finale al Roland Garros 2026: sfida Zverev

Il giovane tennista romano Flavio Cobolli ha raggiunto la finale del Roland Garros 2026 senza giocare l'ultima partita grazie al ritiro del suo avversario. Si affronta ora con Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP, che ha raggiunto la sua quarta finale Slam in carriera.

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Flavio Cobolli, il giovane tennista romano, ha conquistato l'accesso alla finale del Roland Garros 2026 senza giocare l'ultima partita grazie al ritiro del suo avversario. Cobolli, 24 anni, ha sconfitto tutti i suoi avversari, tra cui Pellegrino, Wu, Tien, Svajda e Auger-Aliassime, per raggiungere la sua prima finale in un torneo del Grande Slam. Il romano si è aggiunto alla lista dei sei italiani che hanno raggiunto una finale Slam, tra cui De Stefani, Pietrangeli, Panatta, Berrettini e Sinner.

Dall'altra parte della rete, Alexander Zverev, numero 3 del ranking ATP, ha sconfitto il ceco, numero 27 ATP, per raggiungere la sua quarta finale Slam in carriera. Zverev, che ha già perso tre finali Slam, punta a vincere a Parigi e togliersi l'etichetta di eterno secondo. Cobolli e Zverev si sono affrontati in quattro precedenti, con il tedesco in vantaggio per 3-1.

La finale del Roland Garros 2026 si giocherà domenica 7 giugno alle ore 15 e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro sul canale Nove, oltre che su Eurosport, HBO Max, Discovery+, Dazn, TimVision e Prime Video Channels





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