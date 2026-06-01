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Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale al Roland Garros dopo una vittoria in quattro set contro Zachary Svajda

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Flavio Cobolli raggiunge i quarti di finale al Roland Garros dopo una vittoria in quattro set contro Zachary Svajda
Roland GarrosFlavio CobolliZachary Svajda
📆6/1/2026 12:40 PM
📰Agenzia_Ansa
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Il tennista italiano Flavio Cobolli si è qualificato per i quarti di finale del Roland Garros sconfiggendo lo statunitense Zachary Svajda con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6 in una partita lunga oltre tre ore. Cobolli, che ha dimostrato grande tenuta mentale nel quarto set, affronterà il vincente tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. La giornata degli ottavi ha visto in campo anche Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, rendendo protagonista l'Italia nel torneo parigino.

Flavio Cobolli ha superato Zachary Svajda in una battaglia intensa di quattro set, qualificandosi per i quarti di finale del Roland Garros . L'incontro è durato tre ore e diciannove minuti e si è concluso con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-7, 7-6.

Cobolli, testa di serie numero dieci, ha dimostrato grande determinazione, soprattutto nel quarto set deciso al tie-break, dove ha resistito alla rimolta dell'avversario. Al prossimo turno affronterà il vincitore della partita tra Felix Auger-Aliassime e Alejandro Tabilo. Nello stesso giorno, altri due tennisti italiani, Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini, sono scesi in campo rispettivamente contro Tiafoe e Juan Manuel Cerundolo, rendendo la giornata dedicata ai colori azzurri nel torneo parigino.

Oltre ai risultati, la preparazione psicologica di Cobolli è stata cruciale: il tennista romano ha sottolineato come l'assenza di Sinner, Alcaraz e Djokovic abbia aperto uno spiraglio per tutti, e ha espresso la sua volontà di lottare su ogni punto per sfruttare questa opportunità, consapevole che la terra rossa è la superficie più adatta al suo gioco. Il suo obiettivo resta quello di continuare a sognare insieme a molti altri tennisti in lizza per il titolo

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Roland Garros Flavio Cobolli Zachary Svajda Quarti Di Finale Tennis Atp Italia

 

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