Flora Canto accusa una nota collega di comportamento scorretto e ostile

L'attrice e conduttrice romana ha rivelato un retroscena finora rimasto privato accusando una nota collega di aver tenuto un comportamento scorretto e ostile nei suoi confronti durante una passata esperienza professionale.

Le tensioni dietro le quinte del mondo della comicità televisiva riemergono attraverso le dichiarazioni inedite di Flora Canto . L'attrice e conduttrice romana ha rivelato un retroscena finora rimasto privato accusando una nota collega di aver tenuto un comportamento scorretto e ostile nei suoi confronti durante una passata esperienza professionale.

Durante l'intervista, Flora Canto ha affrontato senza filtri il tema del rapporto tra donne nel settore della comicità, smentendo categoricamente l'esistenza di un fronte unito. Ha inoltre rivelato di aver subito un trattamento non carino da parte di una sua collega durante un programma televisivo, senza però fare esplicitamente il suo nome. La macchina dei social si è attivata all'istante, con gli utenti che si sono scatenati nei commenti analizzando le passate partecipazioni televisive dell'attrice.

Molti spettatori affermano di aver notato già all'epoca vecchie tensioni tra le comiche del cast di LOL - Chi ride è fuori, il celebre comedy show di Prime Video a cui la Canto ha preso parte. Un momento successivo dell'intervista ha dato ulteriore forza ai sospetti del pubblico, con Flora Canto che ha preferito salvare Paola Cortellesi rispetto a Geppi Cucciari nel classico





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