Flora Canto nega il favore di Brignano e accusa Geppi Cucciari di mobbing

Flora Canto ospite da Giulia Salemi: nessun vantaggio dal matrimonio con Brignano, ma mobbing da una collega. Individuata in Geppi Cucciari.

Flora Canto , ospite nel salotto di Giulia Salemi, ha rotto il silenzio sulle voci di raccomandazione legate al suo matrimonio con Enrico Brignano . Con un pizzico di sarcasmo, ha respinto le insinuazioni spiegando che la realtà dei fatti è molto diversa da ciò che il pubblico immagina.

"Mio marito non ha il potere di farmi lavorare," ha dichiarato l'attrice e conduttrice, specificando che l'influente consorte non gestisce i palinsesti televisivi o le produzioni teatrali. "Se fosse così, non avrei esitato a sfruttare l'occasione," ha aggiunto con ironia. L'unico reale vantaggio del cognome noto, a quanto pare, si limita alla gestione della quotidianità e alle prenotazioni nei ristoranti affollati, un piccolo privilegio che il mattatore romano definisce scherzosamente come l'utilizzo del "jolly" familiare.

Durante l'intervista, Canto ha toccato anche il tema della complicità tra donne nello spettacolo, mettendo da parte la retorica del mutuo soccorso. Ha descritto un ambiente lavorativo rigido e tutt'altro che accogliente, ricordando le ostilità subite all'inizio del suo percorso da parte di una collega anagraficamente più matura.

"Una comica mi ha fatto mobbing," ha rivelato, descrivendo un trattamento tutt'altro che amichevole sul set di una vecchia trasmissione televisiva. Un atteggiamento inatteso da parte di una figura con maggiore esperienza, dalla quale ci si sarebbe aspettati semmai un ruolo di guida o di tutela. La tensione è emersa chiaramente quando, nel gioco della torre proposto dalla padrona di casa, Canto ha dovuto valutare varie professioniste della satira.

Se verso figure come Paola Cortellesi o Valeria Graci il giudizio è stato di assoluta stima e amicizia, la reazione è cambiata radicalmente quando è stato pronunciato il nome di Geppi Cucciari.

"Geppi proprio no," ha tagliato corto Canto, suscitando la curiosità di Salemi che ha fiutato l'attrito. Alla domanda esplicita se la responsabile delle vecchie umiliazioni fosse proprio tra i nomi della lista, Canto ha confermato con poche parole: "Potrebbe esserci.

" Un'uscita che ha acceso il dibattito sul rapporto tra le due donne e sul clima di competizione nel mondo dello spettacolo italiano. L'intervista si è conclusa tra le polemiche, con Flora Canto che ha ribadito la sua posizione: nessuna raccomandazione, ma solo il duro lavoro e la determinazione per farsi strada in un ambiente spesso spietato





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