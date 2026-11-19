Florence Pugh chiarisce il suo cambiamento fisico, rifiutando le speculazioni sull'Ozempic. L'attrice rivela la vera storia dietro la sua trasformazione.

È stata una risposta immediata e netta, pubblicata direttamente sui suoi canali social, che ha messo a tacere le insistenti speculazioni sull'aspetto fisico di Florence Pugh. L'attrice ha spiegato con chiarezza che la sua trasformazione recente non è dovuta a farmaci miracolosi, ma a un cambiamento fondamentale nel suo stile di vita dopo aver compiuto 30 anni. Il post dettagliato su Instagram ha servito a chiarire definitivamente i dubbi emersi dopo il confronto tra le sue apparizioni al red carpet degli Oscar del 2024 e la presenza ai Governors Awards di pochi giorni fa.

Rifiuto delle speculazioni sull'Ozempic

La star ha affrontato direttamente le accuse non dette e le domande sarcastiche che girano online sui suoi cambiamenti. Ha dichiarato esplicitamente: "Ozempic could never" , sottolineando che il farmaco non ha alcun ruolo nella sua attuale figura. Florence ha elencato una serie di domande retoriche poste dai critici online, chiedendosi se avesse subito interventi come la blefaroplastica alle palpebre superiori o inferiori, l'inserimento di filler o modifiche al naso. Non ha avuto alcun dubbio a rispondere con ironia, precisando che nessun intervento chirurgico è stato eseguito, citando anche una sua foto da bambina per dimostrare la sua linea di sangue naturale.

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La disciplina di Matt Bevan e il nuovo approccio

La vera origine del suo nuovo look risiede nella disciplina ferrea e nella relazione cambiata con l'alcol, come ha rivelato il suo personal trainer, Matt Bevan. Le storie condivise sul social network mostravano un confronto diretto tra i due momenti pubblici, evidenziando una mascella più definita e un mento più appuntito. Molti avevano ipotizzato che l'attrice fosse caduta nella "guerra di Hollywood ai visi tondi" , ma la realtà dei fatti è diversa. L'obiettivo iniziale di Florence non era la perdita di peso estrema, ma il miglioramento del rapporto con il proprio corpo dopo un periodo di infelicità mentale in cui si maltrattava fisicamente.

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Obiettivi fisici e risultati concreti

Il buon proposito per l'anno nuovo è stato semplice: smettere di bere troppo e riuscire a fare almeno una trazione alla sbarra in palestra. Il risultato è stato una perdita di appena due libbre, meno di un chilo, ma con un beneficio immenso. L'attrice ha spiegato che il vero traguardo era costruire muscoli e diventare forte. Oggi, Florence è in grado di eseguire sei trazioni consecutive e solleva 110 chili di peso. Descrive la sensazione di aver fatto due trazioni di fila per la prima volta come un momento in cui era "raggiante tutto il giorno" , ringraziano pubblicamente Matt Bevan per averle cambiato la vita.

Impatto sui fan e prossimi progetti

La comunicazione aperta di Florence Pugh ha toccato anche il tema doloroso dei commenti sul peso e sull'aspetto fisico, che l'hanno accompagnata per anni. Ha ricordato recensioni spiacevoli, come quella sulle sue cosce dopo il ruolo della wrestler Saraya in Don't Worry Darling , e i consigli non richiesti di fare jogging o usare Ozempic. Ha sottolineato l'importanza di riconoscere che siamo tutti persone reali con vite reali. Ora, mentre si prepara per un dicembre affollatissimo con l'uscita di nuovi progetti, l'attrice ha ricevuto il premio dai Governors Awards grazie alla regia a cui ha scritto congratulandosi, scherzando sul ruolo futuro.