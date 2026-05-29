Florida, multata per uso del cellulare alla guida: ma è nata senza il braccio destro

Un'agente di polizia contesta a una donna senza avambraccio destro di tenere il telefono con quella mano. La multa viene annullata dopo la diffusione del video.

Una scena surreale ha avuto luogo a Lake Worth, in Florida , dove una donna senza l'avambraccio destro è stata multata per aver guidato con un cellulare nella mano destra.

Kathleen Thomas, un'atleta trentaseienne affetta da una disabilità congenita, è stata fermata da un agente dello sceriffo della contea di Palm Beach, che l'ha accusata di tenere il telefono nella mano destra mentre era al volante. Nonostante l'evidente assenza dell'arto, il poliziotto non ha voluto sentire ragioni e ha emesso una contravvenzione. La donna, inizialmente convinta che si trattasse di uno scherzo, ha scoppiato a ridere, ma ben presto ha capito che l'agente faceva sul serio.

Le immagini registrate dalla dashcam mostrano Kathleen che cerca di mostrare il suo braccio monco al poliziotto, spiegando la situazione, ma senza successo.

"All'inizio ho pensato: sarà divertente. Ecco perché ho riso. Ho riso a crepapelle. Ma lui non ha riso e non ha interagito in maniera amichevole, in quel momento ho capito che non si trattava di uno scherzo", ha raccontato la donna alla CBS.

L'agente, nel filmato diventato virale, le ha chiesto anche di alzare il braccio destro per giurare. Kathleen ha ubbidito, ma lui ha insistito che alzasse anche il sinistro, dimostrando una totale mancanza di consapevolezza della sua condizione.

"Riguardando la scena in seguito, dopo aver visionato il filmato della telecamera corporea durante il fine settimana, mi sono resa conto subito di essermi sentita molto a disagio", ha aggiunto. La multa, inizialmente contestata, è stata infine annullata dallo stesso agente che l'aveva emessa, dopo che la vicenda era diventata virale sui social media. L'ufficio dello sceriffo ha confermato che la contravvenzione è stata ritirata dopo una revisione completa delle circostanze.

Kathleen ha deciso di raccontare pubblicamente la sua storia, nella speranza che episodi simili non si ripetano in futuro.

"Sono nata così. Non cambierà mai. Non potrà mai reggere un telefono. Vorrei che le persone capissero che anche qualcuno con un aspetto diverso è normale.

Se potessi incontrare di nuovo quell'agente gli chiederei perché ha reagito in quel modo. Spero davvero che si prenda il tempo per riflettere su cosa è appropriato e cosa no", ha dichiarato. La vicenda ha acceso un dibattito sulla formazione delle forze di polizia riguardo alle disabilità e sull'importanza di non giudicare superficialmente le situazioni. Molti utenti sui social hanno espresso solidarietà a Kathleen, criticando l'operato dell'agente.

La donna, dal canto suo, non serba rancore, ma auspica che l'esperienza serva a sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni. Il caso è stato archiviato, ma le sue implicazioni rimangono significative, evidenziando quanto sia cruciale la comunicazione e la comprensione reciproca tra cittadini e autorità. La storia di Kathleen Thomas è un monito per tutti: le apparenze possono ingannare, e la disabilità non è un'eccezione, ma una realtà che merita rispetto e attenzione.

Il suo messaggio è chiaro: normalizzare le differenze e promuovere un approccio più empatico e consapevole nelle interazioni quotidiane





Today_it / 🏆 12. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Disabilità Multa Ingiusta Florida Polizia Consapevolezza

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Esplosione di un missile Blue Origin durante i test di lancio a Cape CanaveralUn razzo di Blue Origin è esploso durante un test di accensione sulla rampa di lancio in Florida. L'azienda di Jeff Bezos conferma che il personale è al sicuro e avvia le indagini sull'incidente.

Read more »

Un razzo di Blue Origin è esploso sulla rampa di lancioDurante un test in Florida: Jeff Bezos, proprietario dell'azienda aerospaziale, ha detto che non ci sono feriti

Read more »

Influencer senza mano destra multata per guida distratta: il video virale fa ritirare la multaKathleen Thomas è stata fermata per sospetto uso del telefono alla guida, ma l'agente ha ignorato la sua disabilità congenita. Il video bodycam mostra l'assurdo confronto, costringendo la polizia a ritirare la sanzione.

Read more »

Il razzo di Blue Origin esplode durante i test sulla rampa di lancio, nessun feritoUna grande palla di fuoco ha avvolto il sito a Cape Canaveral, in Florida (ANSA)

Read more »